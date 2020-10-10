Падающие звезды исполнят желания: астролог назвал способ

Метеорные потоки Дракониды и Ориониды, которые можно видеть в небе невооруженным взглядом на протяжении всего октября, могут способствовать исполнению желаний.

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог, нумеролог Игорь Мехеда. "Согласно поверьям и легендам, если видишь падающую звезду и загадаешь желание, оно исполнится", – сказал он.

Как пояснил астролог, речь идет о метеорных потоках в созвездиях Дракона и Ориона. В ночном небе можно увидеть от 10 до 150 метеоров в час.

Игорь Мехеда пояснил, какой эффект имеют метеоры. "Сгорание метеоров порождает электромагнитный импульс, считают ученые. Кроме того, происходит излучение и других типов энергии, пока еще не открытых человечеством. Мысль человека – это также электромагнитный импульс".

Он рассказал, на чем основывается эффект исполнения желаний при наблюдении "падающих звезд". "В случае резонанса между этими двумя импульсами мыслеформа может усилиться и воплотиться в реальности. Кроме того, не исключены и другие формы взаимодействия между еще не открытыми энергиями, излучаемыми как метеором, так и человеком", – заметил астролог.

Игорь Мехеда предложил три варианта загадывания желаний. Первый – "просто наблюдать звёздный дождь, стараясь в молчании насладится красивым зрелищем. Это увеличивает энергетический потенциал человека".

Второй – "мысленно проговаривать про себя желание при виде "падающей звезды". Третий будет способствовать успеху в торговле и в предпринимательстве. Для этого необходимо, глядя в небо, произнести: "Как летящих звезд на небе много, так и покупателей у меня много", "Как летящих звезд на небе много, так и денежки у меня много".

"Этот третий метод, как считается, действует весь год, но особенно эффективен при наблюдении метеорных потоков в январе", – уточнил астролог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда пояснил, как следует загадывать желания в Дни Силы.