Овны рвутся руководить, а Львы хотят славы: какая работа подойдет вам по знаку зодиака

Астрологи определили, какая работа подходит вам согласно астрологическому знаку. По их словам, небесная среда влияет на нашу профессиональную жизнь и понимание того, в чем мы можем быть успешны - поможет реализоваться в жизни.

Соответствующий рейтинг составили американские астрологи Лиза Стардаст и Александрия Леттман, передает mariefrance.fr. Они убеждены, что выбор профессии зависит от даты рождения.

Овен

Овны всегда идут к успеху в карьере и профессиональной жизни. По словам Александрии Леттман, представители этого знака ищут конкурентную рабочую среду, в которой они могут получить позицию лидера. Овны очень успешны на руководящих должностях, а рутина - их злейший враг.

Телец

Тельцы скорее всего ищут творческую работу, и ту, которая хорошо оплачивается. Они, как правило, больше сосредотачиваются на искусстве, музыке или кино.

Близнецы

У рожденных под этим знаком есть определенная легкость в общении. Они также любят давать советы. Близнецам очень быстро становится скучно, поэтому им приходится постоянно сталкиваться с интеллектуальными проблемами. Они с большей вероятностью поменяют профессию несколько раз на протяжении жизни.

Рак

Раки известны своей преданностью семье и из-за этого с большей вероятностью они будут работать с членами семьи или партнером. У них также больше шансов начать семейный бизнес или побудить своих детей продолжить карьеру, которую они выбрали.

Лев

Львы, рождены для того, чтобы быть в центре внимания. Они привлекают известность. Какую бы карьеру они ни выбрали, они будут знать, как сделать себе имя в своей области, и будут признаны лучшими в этой области.

Дева

Девы могут сделать карьеру ученого, диетолога, врача или даже целителя. Девы от природы тянутся к профессиям, которые помогают другим. У них должна быть цель в том, что они делают.

Весы

У Весов обостренное чувство справедливости и уравновешенности, они стремятся сделать карьеру в профессиях, связанных с законом или в которой они смогут защищать интересы других.

Скорпион

Скорпионы с большей вероятностью будут работать на должностях, которые изучают мир. Им нужна работа, на которой они будут что-то расследовать, например, работа журналиста или детектива.

Стрелец

Людям со знаком Стрельца, нужна карьера, направленная на улучшение мира, чтобы чувствовать себя по-настоящему удовлетворенными. Они потрясающие лидеры, они созданы для политики, продаж, инвестиций.

Козерог

Козероги умеют работать в напряженной рабочей обстановке, которая может подавить другие знаки зодиака. Астролог также отмечает, что они ищут работу, где бы их уважали в своей области. Более того, они не готовы смешивать бизнес и личную жизнь.

Водолей

Это прирожденные предприниматели. Если вы не можете найти желаемую работу, просто начните бизнес своей мечты. Кроме того, знак Водолея имеет определенную привлекательность для волонтерства в сфере социальной справедливости или гуманизма.

Рыбы

Рыбы предпочитают работать в тени. Они композиторы, стоящие за звездами, публицисты, стоящие за брендами, писатели и создатели фильмов.

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