Гороскоп на неделю: кто получит большие деньги, а кого ждет опасность

С понедельника, 21 июня, Овнов ждут путешествия и новые возможности, к Близнецам продолжат поступать деньги, а Тельцов предупредили об опасности в дороге. Вместе с тем, Весов на неделе будут поджидать проблемы, а Рыбы и Козероги будут планировать отпуск.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков Зодиака на неделю с 21 по 27 июня.

Овен

Очень продуктивная неделя, когда перед вами раскрываются новые возможности, в том числе, связанные с международным сотрудничеством или путешествиями за границу. И вы будете выбирать и направления, и цели, и различные способы взаимодействия с людьми и организациями.

Телец

Стоит быть особенно внимательными в пути, на транспорте, планируя поездки, путешествия, командировки, потому что увеличивается вероятность различных опасностей: и ДТП, и мошеннических сделок, и несчастных случаев.

Близнецы

Наступает небольшое затишье, и вы уже можете себе позволить немного отдохнуть, подвести итоги и вообще провести это время гораздо спокойнее, но это и не скажется на вашем достатке – деньги к вам продолжают поступать.

Рак

Жизнь будет полна тяжелой, но необходимой работы. Вам будет чем заниматься, и, надо отдать вам должное, все дни будут тщательно распланированы так, чтобы оставалось время не только на работу, но и на личные дела, и на удовольствия.

Лев

Будущее может показаться не таким уж светлым, потому что появляются обстоятельства, которые несколько затуманивают его светлый образ. Может наступить усталость от того, что вы постоянно повторяете одно и тоже и занимаетесь скучными и обычными делами.

Дева

Будут некоторые поводы для волнения. Вы сейчас чрезвычайно чувствительны, остро воспринимаете все, особенно то, что о вас говорят другие. И услышав критику, можете достаточно остро переживать, и даже не спать по ночам.

Весы

Проблемы могут возникать одна за другой. То деньги вдруг заканчиваются, то общение с близкими людьми может быть достаточно проблемным, и здоровье время от времени подсказывает, что неплохо было бы позаботиться о себе.

Скорпион

Именно от того выбора, что вы сделаете на этой неделе, будет зависеть ваше дальнейший благосостояние. Возможно, вы решаете, стоит ли идти на новую работу, продавать старую недвижимость, начинать бизнес, который потенциально может приносить доход.

Стрелец

Чем бы вы ни занимались, но любая ваша деятельность на этой неделе должна быть законной и правильной, со всеми официальными разрешениями. И только тогда вас ждет успех, когда вы будете соблюдать все правила и предписания.

Козерог

Семья уже хочет отдыха, курортов, морей или хотя бы каких-то не очень дальних странствий, и вы будете прилагать максимум усилий к тому, чтобы им это обеспечить. В конце концов, вы тоже уже нуждаетесь в отдыхе, и желательно где-нибудь подальше.

Водолей

Увеличивается количество контактов, и у вас будет немало возможностей встретиться с людьми, причем, это будут разные возможности, и разные люди. Поэтому вы успеете и поспорить, и побороться, и пообниматься, и на каких вечеринках попраздновать.

Рыбы

Вас может занести куда-то в далекие, но знакомые места, где вы были счастливы, например, там где вы родились, или провели детство и юность. Словом, у вас будет время поностальгировать и встретиться со старыми знакомыми.

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