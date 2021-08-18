Овны окунутся в романтику, а у Весов станет больше денег: гороскоп на 18 августа

В среду, 18 августа, Рыбы и Весы могут получить много денег, Овны полностью окунутся в романтику, а Тельцы начнут делать первые шаги к светлому будущему, о котором мечтали. Раки в этот день окажутся лидерами среди конкурентов, а Стрельцам будет очень везти во всех делах.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 18 августа. Кому стоит направить прилив энергии и везения в нужное русло, а кому спешить и действовать быстро, читайте дальше.

Овен

Романтика окончательно заполнит ваше сердце, и вы сдаетесь в плен высоким чувствам, откладываете всю работу подальше, потому что не способны ничего делать, кроме как полностью отдаться этим эмоциям, мечтать о встрече и планировать свидания.

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Телец

Все как всегда – немало хлопот, работаете головой и другими частями тела, много мыслей о будущем, и главное – вы делаете первые шаги в деле приближения того самого светлого будущего, которое себе нарисовали в своем воображении.

Близнецы

Очень разноплановый период наступает, вам хочется и успеть сделать все производственные дела, и денег подзаработать, и о близких позаботиться, и насладиться различными приятными ощущениями, еще и добавить немного романтики в летние, но все же серые, будни.

Рак

Опять вам не дают покоя конкуренты и отстаивание своих прав. Но сегодня вы можете выйти в лидеры благодаря своей собранности и тщательной подготовке. Ни одного лишнего движения – вы должны быть образцом ответственности и быть хозяином своего слова, соблюдать все сроки и процедуры.

Лев

Ваша голова занята глубокими мыслями и созданием новых контекстов. Пока вы не можете или не хотите ничего делать, зато у вас есть время и вдохновение на подумать. Вот и взвешивайте все, как следует, выдумывайте новые дороги, планы и целые миры, которые вы захотите воплотить в жизнь.

Дева

Это тот день, когда нужно спешить, думать и действовать быстро, потому что может найтись кто-то такой, что вас опередит, а вы на этом значительно потеряете. Поэтому не растягивайте удовольствие и не раздумывайте, когда вам что-то предлагают - реагируйте мгновенно.

Весы

Приходят деньги, но они не падают с неба – вы их вполне заработали или заслужили. Возможно, это какие-то старые долги или дивиденды от вложений в бизнес, в конце концов, вы можете что-то значительное продать или получить другие выплаты.

Скорпион

Приподнятое праздничное настроение не покидает вас целый день. Даже если вы ничего такого не планируете, устройте себе какое-то событие, придумайте что-то невероятное, потому что ваша душа нуждается в этой радости и подъеме, она хочет праздника, так почему бы себя не побаловать.

Стрелец

Сегодня везет как никогда – вы успеваете вскочить в последний вагон, попасть на закрытое мероприятие, выиграть в лотерею, и на этой ноте у вас поднимается целая волна эйфории. Попробуйте направить ее в конструктивное русло и сделать что-то полезное, а не развеять по миру.

Козерог

Могут быть несколько напряженных моментов в плане безопасности – возможны недобрые намерения и действия мошенников, посягательство на ваше имущество и деньги. Просто вам нужно быть достаточно внимательными и осторожными, и это как раз тот случай, когда лучше перестараться, чем потом кусать локти.

Водолей

Велика вероятность того, что вы проведете этот день в очень шикарном месте, и хотя это будет на лоне природы, у воды, это совсем не похоже на скромный приют поэта, а больше напоминает фешенебельный курорт, где зарыто так много денег, что это всем видно.

Рыбы

Один из самых успешных финансовых периодов, словно вы теперь – кум королю и сват министру, и вам носят деньги пачками. А если серьезно, то действительно денег будет много, так же, как и возможностей получить их еще больше.

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