Овны обожают гонки, а Девы – марафон: какой вид спорта подойдет вам по знаку зодиака

Астрологи определили, какие спортивные дисциплины являются наиболее рекомендуемыми в соответствии с вашим астрологическим знаком. Специалисты по звездам составили перечень спортивных дисциплин и, может, вы откроете себя с другой стороны?

Об этом пишут астрологи Джули Патриат и Мари Блад для Vogue. Они предлагают выбрать вид спорта, который идеально подходит вашей личности.

Овен

Овны любят скорость, когда все происходит быстро, поэтому вам подойдет все, что связано с скоростью. Рекомендуемые виды спорта: автогонки, мотокросс, велоспорт, серфинг, лыжи, бокс. Вы покажете себя хорошо, как капитан команды.

Телец

Тельцам, которые, как правило, держат все в себе, важно выпустить пар и снять стресс. Им нужен вид спорта, сочетающий концентрацию, спокойствие и расслабление. Рекомендуемые виды спорта: дзюдо, гольф, марафон, йога.

Близнецы

Неугомонным Близнецам нужно общаться и двигаться. Вы не можете оставаться на месте, вам нужно быть частью команды. Рекомендуемые виды спорта: капоэйра, современные танцы, хип-хоп, теннис, йога.

Рак

Раки скорее творческие и артистичные натуры, чем спортивная. Спорт - это способ высвободить эмоции и прислушаться к своему телу. Вам нужно почувствовать связь с природой. Рекомендуемые виды спорта: плавание, йога, бег, аквагимнастика, танцы.

Лев

Львам, как любителям быть лидерами во всем, важно поддерживать фигуру и форму. Как любой знак огня, вы наделены огромной энергией. Рекомендуемые виды спорта: растяжка, бокс, тепловая йога, кроссфит, аквагимнастика.

Девы

Девы любят, чтобы дела всегда шли хорошо и по плану. Из-за сдержанного характера вы, как правило, практикуете сольную деятельность. Рекомендуемые виды спорта: марафон, хатха-йога, фехтование, стрельба из лука.

Весы

Вам необходимо занятие спортом для вашего умственного и физического равновесия. Вы делаете ставку на легкий спорт, который дает больше расслабление, чем физическую боль. Рекомендуемые виды спорта: инь-йога, танцы, плавание, растяжка, пилатес, фигурное катание.

Скорпион

Скорпионы любят проверять свои пределы. Им важно чувствовать, что тело работает не зря, и они хотят быстрых результатов. Рекомендуемые виды спорта: бокс, занятия на орбитреке, гребля, скакалка.

Стрелец

Занятия спортом для вас синоним свободы. Ваша коммуникативная энергия просто ждет своего выражения. Вам нравится ощущение скорости и движения при концентрации. Рекомендуемые виды спорта: верховая езда, горные лыжи, велоспорт, бег, гребля.

Козерог

Командные виды спорта - не ваша сильная сторона. Вам нужно превзойти себя. Рекомендуемые виды спорта: йога Айенгара, скалолазание, беговые лыжи, гольф, ходьба на снегоступах.

Водолей

Водолеям необходимо заниматься спортом на свежем воздухе и мыслить нестандартно. Ваша потребность в оригинальности и свободе очень важна для вас. Рекомендуемые виды спорта: парусный спорт, езда на велосипеде, верховая езда, пеший туризм.

Рыбы

Рыбам необходимо почувствовать слияние тела и разума, а также освободить свое воображение и творческие способности, практикуя мягкую, неагрессивную или даже созерцательную и медитативную деятельность. Рекомендуемые виды спорта: пилатес, аквагимнастика, кундалини-йога, классические танцы.

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