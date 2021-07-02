Овны не терпят пробок, а Тельцы способны на месть: названы худшие водители по знаку зодиака

Некоторые водители следуют правилам дорожного движения. Другие же, наоборот, совершают множество нарушений, усложняя жизнь другим автомобилистам. Оказывается, такое поведение присуще четырем знакам Зодиака – Овнам, Тельцам, Близнецам и Рыбам.

Об этом заявила астролог Франческа Одри. По ее словам, представителям этих знаков зодиака лучше не садиться за руль.

Овен

Овны, как правило, не терпят пробок, обычно выбирая короткий путь, если он есть. Также они любят приключения, но им не всегда нравятся прерванные планы. В случае нервного расстройства Овен, скорее всего, сначала выпустит пар, но затем возьмет себя в руки и продолжит разбираться в проблеме или позовет на помощь специалиста. Этим летом Овны отправляться в мини-приключение со своей новой любовью.

Телец

Тельцы очень ответственные во всех ситуациях и при малейшей проблеме будут ждать помощи на обочине дороги. Также они любят держать все под контролем, и могут отомстить водителям, которые ведут себя отвратительно на дороге. Их жизненное кредо: "Любые проблемы всегда можно исправить, и нет ничего невозможного". Этим летом Тельцам желательно отправиться на отдых в любимое место на природе.

Близнецы

Близнецы одни из худших водителей. Управляющая планета Меркурий сделает их немного хаотичными и нетерпеливыми. В случае поломки автомобиля они звонят своим родителям, сестрам, братьям, друзьям, отправят сообщения всем знакомым в WhatsApp, чтобы предупредить их о новостях. Также они заядлые пользователи социальных сетей и любят сообщать о конфузах.

Рыбы

Рыбы, вероятно, будут тем звездным знаком, которого легко застать врасплох, что не очень хорошо в дороге. Рыбам часто везет на добрых людей, которые могут им помочь при автомобильных проблемах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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