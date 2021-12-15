Овны любят риск, а Стрельцы - путешествия: названы увлечения всех знаков зодиака

У всех представителей зодиакального круга есть свои "пристрастия", некоторые из которых они хотели бы скрыть Эти увлечения раскрывают их истинный характер.

Астрологи издания Timesofindia рассказали, какие тайны хранят разные знаки зодиака. Чем они увлекаются и что им нужно для счастья - читайте далее.

Овен

Люди этого знака любят смотреть телешоу с чашечкой кофе. Но когда устают от отдыха - готовы рискнуть и испытать удачу, отправившись в экстремальное путешествие.

Телец

Уроженцы этого знака обожают свежие цветы. Тельцам для счастья нужны объятия любимого человека, спа-процедуры и массажи.

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Близнецы

Общительные и веселые Близнецы увлечены социальными сетями и любят читать новости.

Рак

Чувствительные Раки любят кошек. Также они часто эмоционально привязываются к людям, которые этого не заслуживают, что приносит им боль и разочарование.

Лев

Самоуверенные Львы хотят всегда выглядеть модно, чтобы на них обращались все взгляды.

Дева

Представители этого знака настоящие любители чая и книг. Также им важен комфорт во всем.

Весы

Рожденные под этим знаком могут долго разговаривать по телефону. Они настолько увлечены этим, что могут раздражать окружающих.

Скорпион

Страстные Скорпионы любят алкоголь, но им с ним нужно быть осторожными.

Стрелец

Смелые Стрельцы обожают путешествовать и рисковать. Также они увлекаются искусством.

Козерог

Чуткие Козероги любят проводить время дома - в кровати, с телефоном в руке или за просмотром любимого фильма по ТВ.

Водолей

Люди этого знака любят животных и обожают проводить время на свежем воздухе.

Рыбы

Мечтательные и загадочные Рыбы любят спать. Они могут это делать где угодно и в любое время суток.

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