Овны и Весы могут получить повышение и деньги в июле: гороскоп для всех знаков

В июле Львам работа будет приносить большие деньги, Весов и Овнов могут повысить, а карьера Стрельцов резко пойдет вверх. В то же время, Водолеи могут столкнуться с острой критикой, а Рыб ждут перемены.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила карьерный гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на июль.

Овен

Есть все шансы получить повышение и иметь уже и больше ответственности, и больше денег за свой труд. Впрочем, сейчас у вас могут быть еще и некоторые идеи, направленные на дополнительный заработок.

Телец

Ваша трудовая деятельность сейчас больше похожа на праздник - веселый, дружеский, с интересными конкурсами и свободным графиком. Будет много общения, приятных контактов, коллективных мероприятий и корпоративных тусовок.

Близнецы

Вы берете на себя дополнительные нагрузки, ответственность и строите свою трудовую жизнь в соответствии с новыми обязанностями. Здесь очень пригодятся навыки менеджмента, тайминга и делегирования полномочий.

Рак

Работа не слишком продвигается, все же будет давать о себе знать лето, но вы не слишком беспокоитесь, и сами не прочь больше отдохнуть, расслабиться и вообще переждать в тени этот не слишком активный период.

Лев

Доходы сейчас у вас будут очень высокими, ведь вы заранее позаботились о том, чтобы они росли, а может даже и стали пассивными. Поэтому предыдущие инвестиции уже сработали, и вы пожинает плоды своих усилий.

Дева

Не стоит рассчитывать на какие-то сногсшибательные карьерные взлеты. Сейчас вы четко выполняете свою работу и не хотите делать никаких лишних движений, потому что вам кажется, что во многом ваша работа вас устраивает.

Весы

Вас могут повысить или поднять ваш авторитет и значимость в глазах других сотрудников и это для вас будет приятной неожиданностью. Но как бы вас не хвалили, вы не станете больше напрягаться, потому что знаете себе цену.

Скорпион

Получите, вознаграждение за свой труд, и это могут быть и деньги, и какие-то звания, награды. Впрочем, поздравления и средства могут прийти даже из анонимных источников. Главное, что они будут, и в значительных количествах.

Стрелец

Карьера может резко пойти вверх. Даже несмотря на то, что вы ничего для этого не делаете, можете получить интересные предложения - если не возглавить какой-то новое направление, так начать его развивать, дополнительно зарабатывая славу и деньги.

Козерог

Хотя июль вы и будете работать, но особых событий не происходит, и денег больших вы не заработаете. Конечно, хватает на самые необходимые статьи расходов – и то уже хорошо.

Водолей

Вы можете столкнуться с острой критикой и довольно резкими высказываниями в ваш адрес, возможно, руководству что-то не очень нравится в вашей работе и вы услышите все, что о вас думают. Стоит прислушаться и сделать верные выводы.

Рыбы

Очень вероятны изменения в работе, причем связанные с передвижением. Вам могут предложить поменять место работы, включая изменение места жительства, или вы начнете сотрудничать с организациями из-за рубежа.

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