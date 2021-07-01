Главная Новости
МоваЯзык

/ Новости астрологии

Овны и Весы могут получить повышение и деньги в июле: гороскоп для всех знаков

2.3т
Читать материал на украинском

В июле Львам работа будет приносить большие деньги, Весов и Овнов могут повысить, а карьера Стрельцов резко пойдет вверх. В то же время, Водолеи могут столкнуться с острой критикой, а Рыб ждут перемены.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила карьерный гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на июль.

Овен

Есть все шансы получить повышение и иметь уже и больше ответственности, и больше денег за свой труд. Впрочем, сейчас у вас могут быть еще и некоторые идеи, направленные на дополнительный заработок.

Телец

Ваша трудовая деятельность сейчас больше похожа на праздник - веселый, дружеский, с интересными конкурсами и свободным графиком. Будет много общения, приятных контактов, коллективных мероприятий и корпоративных тусовок.

Близнецы

Вы берете на себя дополнительные нагрузки, ответственность и строите свою трудовую жизнь в соответствии с новыми обязанностями. Здесь очень пригодятся навыки менеджмента, тайминга и делегирования полномочий.

Рак

Работа не слишком продвигается, все же будет давать о себе знать лето, но вы не слишком беспокоитесь, и сами не прочь больше отдохнуть, расслабиться и вообще переждать в тени этот не слишком активный период.

Лев

Доходы сейчас у вас будут очень высокими, ведь вы заранее позаботились о том, чтобы они росли, а может даже и стали пассивными. Поэтому предыдущие инвестиции уже сработали, и вы пожинает плоды своих усилий.

Дева

Не стоит рассчитывать на какие-то сногсшибательные карьерные взлеты. Сейчас вы четко выполняете свою работу и не хотите делать никаких лишних движений, потому что вам кажется, что во многом ваша работа вас устраивает.

Весы

Вас могут повысить или поднять ваш авторитет и значимость в глазах других сотрудников и это для вас будет приятной неожиданностью. Но как бы вас не хвалили, вы не станете больше напрягаться, потому что знаете себе цену.

Скорпион

Получите, вознаграждение за свой труд, и это могут быть и деньги, и какие-то звания, награды. Впрочем, поздравления и средства могут прийти даже из анонимных источников. Главное, что они будут, и в значительных количествах.

Стрелец

Карьера может резко пойти вверх. Даже несмотря на то, что вы ничего для этого не делаете, можете получить интересные предложения - если не возглавить какой-то новое направление, так начать его развивать, дополнительно зарабатывая славу и деньги.

Козерог

Хотя июль вы и будете работать, но особых событий не происходит, и денег больших вы не заработаете. Конечно, хватает на самые необходимые статьи расходов – и то уже хорошо.

Водолей

Вы можете столкнуться с острой критикой и довольно резкими высказываниями в ваш адрес, возможно, руководству что-то не очень нравится в вашей работе и вы услышите все, что о вас думают. Стоит прислушаться и сделать верные выводы.

Рыбы

Очень вероятны изменения в работе, причем связанные с передвижением. Вам могут предложить поменять место работы, включая изменение места жительства, или вы начнете сотрудничать с организациями из-за рубежа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Таро Гороскопы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Гороскоп