Овнов ждут споры, а Девы будут праздновать: гороскоп для всех знаков на 13 июля

Во вторник, 13 июля, Овнов ждут споры и борьба, Раков накроет ностальгия по детству, а Девы найдут, что отпраздновать. В то же время у Весов будет много разноплановой работы, а Козерогов ждет важный выбор дальнейшего пути.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstoOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 13 июля. Кто осуществит все замыслы, а кому лучше отдохнуть – читайте дальше.

Овен

Борьба продолжается! Вы с вашим упрямым характером, будто сами ищете какое-то противостояние с тем, чтобы все время доказывать свое первенство. И сегодня на вас опять ожидают споры и соревнования, борьба и сопротивление.

Телец

Весь день вы будете заняты исключительно работой, может, даже и поесть некогда будет, не говоря уже о каких-то технические перерывы. Такое впечатление, что сегодня за вами следить и определять вашу исполнительность и компетентность.

Близнецы

Осуществляются ваши замыслы и вы достигаете поставленных целей. Вы можете что-то грандиозное запланировать на сегодня – и тут же это с удовольствием осуществить, наградив себя мнимой медалью или полностью конкретным поощрением.

Рак

Очень милый и приятный день, неспешный и тихий, полный воспоминаниями и ностальгией по тем давним временам, когда деревья были большими, а мир – необъятным. Вы бы возвращаетесь в счастливое босоногое детство.

Лев

Этот день больше подходит для отдыха, поэтому, даже если вам приходится работать, не проявляйте чрезмерной активности, лучше возьмите отгул или поработайте дома в расслабленном летнем режиме.

Дева

У вас появляются хорошие поводы что-то отпраздновать, возможно, завершение какого-то проекту, или семейный праздник, или приезд дальних родственников или ближайших родственников издалека, но радости будет немало.

Весы

Работы будет много, к тому же она будет разноплановой и направленной на различные системы – здесь и физически вы работаете, и эмоционально вкладываетесь, и голова должна варить и быстро обрабатывать информацию.

Скорпион

Вынужденная пауза, которая произошла сегодня не из вашей вине, может быть весьма полезной, ведь убережет вас от поспешных действий, которые могут повредить, и заставит задуматься и сделать определенные важные выводы.

Стрелец

Вы сегодня почувствуете, что не можете раскрыться в полную силу и чувствовать себя свободными, хоть якобы внешне никто вас и не сдерживает, но стоят какие-то внутренние барьеры, препятствующие вашему свободному движению.

Козерог

Вы стоите перед важным выбором дальнейшего пути, решая, и в дальнейшем вам двигаться в заданном кем направлении, или выбрать свой, собственный и взять ответственность и за собственные ошибки, и за успехи.

Водолей

Начало дня может быть не очень активным и возвышенным, вы немного разочарованы тем, что с вами происходит, искать утешения в каких удовольствиях. Но после обеда настроение улучшается и вам даже начинает везти.

Рыбы

Имущественные и различные хозяйственные дела будут для вас даже важнее основной вид деятельности. Вдруг может охватить желание убирать, то выбрасывать, мастерить или заготавливать продукты на зиму.

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