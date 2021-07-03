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Овнов ждет релакс, а Козерогам придется работать: гороскоп на выходные

1.7т
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На выходных многие знаки зодиака будут отдыхать и наслаждаться летом. Однако Тельцам придется продолжить бурную деятельность, Рыбы окажутся в центре внимания и будут руководить многими процессами, а Козероги будут много трудится "для общего блага".

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 3-4 июля.

Овен

Ничто и никто вас особо не беспокоит, и вы можете заниматься своими любимыми делами, вплоть до безнаказанного валяние на диване и просмотра сериалов. К счастью, у вас сейчас есть такая замечательная возможность – ничего не делать.

Телец

Вы сейчас не успокаиваетесь и продолжаете свою бурную деятельность даже на выходных. Вам очень нужно кому-то что-то доказать, кого-то убедить, склонить на свою сторону. Может поэтому вы и считаетесь таким хорошим специалистом?

Близнецы

Отличное время для релакса и полного наслаждения всеми преимуществами летнего отдыха – это может быть пляжный или дачный отдых, какие-то СПА-процедуры, массажи, общение с друзьями, семьей или любимыми.

Рак

Эти выходные могут быть для вас рабочими, причем, вы втягиваете в свою орбиту еще несколько человек, с которыми вместе и будете сотрудничать – делиться идеями, создавать что-то новое и вообще – продуктивно проводить время.

Лев

У вас сейчас нет времени и желания сидеть дома, вы стремитесь к быстрой смене впечатлений, к тому же нужно успеть сделать много дел за эти выходные: все как следует организовать, с близкими людьми пообщаться, в путешествие отправиться.

Дева

Если вы все-таки решаетесь на отдых, то он сейчас должен быть просто шикарным, на себе вы не экономите, и, к счастью, вы можете себе позволить лучшие условия, потому что деньги и желание у вас для этого есть.

Весы

Выходные обещают быть спокойными, может даже слишком, но вы, похоже, сознательно избегаете общества, стремитесь спрятаться от всех, чтобы посидеть где-то в одиночестве, на природе, и чтобы ни одна душа вас не потревожила.

Скорпион

Вам сейчас очень хочется двигаться, проявлять активность, заниматься командными видами спорта, или, по крайней мере, что-то праздновать. И вы найдете себе хороший хороший повод встретиться с друзьями где-нибудь подальше от цивилизации.

Стрелец

Кто-то из близких будет нуждаться в вашей поддержке, как материальной, так и моральной, и вам придется держать за руку и выслушивать спич о различных проблемах, а потом еще и участвовать в решении этих проблем.

Козерог

Возможно, придется немного потрудиться для общего блага, чтобы и денег подзаработать и в глазах руководства завоевать славу добросовестного работника. Ничего сложного вы не будете делать, да и времени это много не занимает.

Водолей

Несмотря на то, что настроение у вас сейчас праздничное, и вы не прочь поразвлечься, кто будет пытаться вас втянуть в какие-то разборки, чтобы вашими руками решить собственные проблемы. Не ведитесь на провокации и продолжайте развлекаться.

Рыбы

Чувствуете себя главным действующим лицом на этом празднике жизни, потому что все внимание сейчас обращено на вас, и именно вы командуете всеми процессами, распоряжаетесь ресурсами и получаете заслуженное признание за мудрость и справедливость.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • июль 2021 года станет благоприятным периодом для трех знаков зодиака – им будет сопутствовать удача и финансовый успех, рассказала астролог Джейми Райт.

  • Овны, Львы и Скорпионы могут добиться успехов в карьере и бизнесе в июле, говорится в карьерном прогнозе Ольги Соломки.

  • Астролог перечислила наиболее удачные даты в июле для похода в салон красоты.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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