Овнам откроются перспективы, а Козероги устроят праздник: гороскоп на 1 декабря

Овнам откроются новые возможности, связанные с переездом, сменой работы и местожительства, а Девы получат новые интересные предложения в своих проектах. Козероги могут пойти в загул и устроить праздник, а Скорпионы столкнутся с испытаниями и могут поругаться.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 1 декабря. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Открываются новые возможности для вашей реализации, но они могут быть связаны с переездом, сменой работы и местожительства. Впрочем, перспективы будут настолько привлекательными, что вы можете и отважиться.

Телец

Будете очень много общаться с разными людьми. И это будут в большинстве приятные душевные разговоры, а также могут случиться небольшие противоречия и противостояния, которые, впрочем, закончатся полным консенсусом.

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Близнецы

Стоите на пороге важных перемен, которые поднимут вас на более высокий уровень. Впрочем, похоже, что они уже начались и остается только позаботиться о том, чтобы вам было максимально комфортно на любом этапе.

Рак

Впереди спокойный день, который стоит превратить в выходной посреди недели. Потому что вам все равно нужно отдохнуть и собраться с мыслями, да и особой работы не будет, а все задачи можно перенести на другие дни.

Лев

Сегодня вы подводите итоги предыдущего периода и констатируете, что все же были молодцы. А еще за хорошо проделанную работу можете получить признание, в том числе и финансовую премию или еще какое-то вознаграждение.

Дева

По работе сегодня приходят новые увлекательные предложения, способные превратить вашу привычную рутину в увлекательные проекты, где вы можете показать свои лучшие качества, а не отсиживать положенные часы.

Весы

Кажется, вы уже заранее готовитесь к праздникам и задумались над тем, чем будете радовать своих родных, поэтому закупаете подарки и продумываете сценарий праздников, бронируете билеты и отели.

Скорпион

Обстоятельства и люди испытывают вашу силу и способность сопротивляться и отстаивать границы. У вас будет возможность с кем-то от души поругаться. А пусть не претендуют на ваше добро или на территорию!

Стрелец

Новые знания и сведения, которые к вам сегодня придут, могут существенно изменить вашу жизнь. Вы сегодня осознаете, что нужно развиваться и совершенствоваться, расти и изменяться.

Козерог

Сегодня вы решитесь позволить себе лишнее для того, чтобы хоть как-то перезагрузиться. Словом, пойдете в загул, устроите себе небольшой праздник прямо посреди недели.

Водолей

У вас не будет времени на личную жизнь и на увлечения, потому что у вас слишком много перегрузки на работе. И это очень досадно, ведь вы набираетесь сил именно во время содержательного и творческого отдыха.

Рыбы

Приходится решать важные вопросы, касающиеся вашей деятельности. К примеру, планировать командировку, отпуск, уровень загрузки. Руководство может поднять вопрос об урезании денег.

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