Особенное новолуние 10 июня: как провести ритуал очищения

10 июня произойдет новолуние. Оно будет необычным из-за того, что совпадет с кольцеобразным солнечным затмением. В это время можно провести ритуал очищения.

Как использовать себе во благо особенный день, рассказала в Instagram астролог Юлия Погорельченко.

Новолуние 10 июня случится в 13:54 по киевскому времени в знаке Близнецы. Это своеобразный период, когда не будет сил ни на что, активности и желания что-то делать, но эмоции начнут бить через край и устроить разборки ничего не мешает

"В этот период более чувствительными становятся женщины и дети, а также активизируются "доброжелатели" и сплетники. Но не все так плохо. Новолуние идеально для составления планов на месяц, для визуализации, медитации и мечтаний. Заберитесь в укромное местечко и пофантазируйте", – рассказала Погорельченко.

"Это новолуние особенное, так как совпадает с солнечным затмением, поэтому актуальность пришедшей информации будет сохраняться минимум ближайшие полгода. Поднимутся вопросы знаний, обучений, перемещений, документов, информации, круга общения. Даже больше: они раскроются по-новому, возможно, получится дать новый виток тем событиям, которые происходили в течении последнего месяца. Учитывая напряжение Меркурия и Нептуна, всю информацию и документы проверяем несколько раз", – посоветовала эксперт.

В 29-30 лунные сутки, до времени новолуния, важно провести ритуал очищения. Избавиться от всего ненужного: людей, мыслей, эмоций, привычек, вещей. Чистим все – помещения, рабочее место, компьютер, телефон. Затем очищенные и вдохновленные проводим первые лунные сутки так, как хотим, чтобы прошел весь месяц.

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