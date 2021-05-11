Самые опасные лунные дни июня: что нельзя делать

Периоды холостой Луны в астрологии можно сравнить со влиянием ретроградного Меркурия. И в июне таких неудачных временных отрезков будет аж 14.
Во время холостой Луны не стоит делать ряд вещей. Об этом написала в Instagram астролог Юлия Погорельченко.
"Период холостой Луны в астрологии можно сравнивать с периодом ретро-Меркурия. Да, не все так глобально и длительно, но все же, что я не рекомендую делать в период, когда Луна холостая: начинать новые дела, проходить медицинские обследования, сдавать анализы, назначать операции, заключать договора и подписывать соглашения, назначать встречи, результат которых вам важен, оформлять документы, подавать ходатайства, обращаться в государственные структуры", – отметила она.
В периоды непродуктивной Луны астролог посоветовала больше отдыхать, гулять, заниматься повседневными делами.
Холостая Луна в июне:
01.06.2021 09:14 – 01.06.2021 12:07
03.06.2021 14:10 – 03.06.2021 20:59
06.06.2021 01:47 – 06.06.2021 08:46
08.06.2021 18:07 – 08.06.2021 21:47
10.06.2021 20:37 – 11.06.2021 10:22
13.06.2021 14:16 – 13.06.2021 21:22
15.06.2021 20:27 – 16.06.2021 06:02
18.06.2021 06:54 – 18.06.2021 11:54
20.06.2021 13:52 – 20.06.2021 14:58
22.06.2021 09:43 – 22.06.2021 15:55
24.06.2021 05:09 – 24.06.2021 16:05
26.06.2021 15:49 – 26.06.2021 17:08
27.06.2021 22:07 – 28.06.2021 20:51
30.06.2021 20:39 – 01.07.2021 04:21
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