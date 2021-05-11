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Самые опасные лунные дни июня: что нельзя делать

2.3т
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Периоды холостой Луны в астрологии можно сравнить со влиянием ретроградного Меркурия. И в июне таких неудачных временных отрезков будет аж 14.

Во время холостой Луны не стоит делать ряд вещей. Об этом написала в Instagram астролог Юлия Погорельченко.

"Период холостой Луны в астрологии можно сравнивать с периодом ретро-Меркурия. Да, не все так глобально и длительно, но все же, что я не рекомендую делать в период, когда Луна холостая: начинать новые дела, проходить медицинские обследования, сдавать анализы, назначать операции, заключать договора и подписывать соглашения, назначать встречи, результат которых вам важен, оформлять документы, подавать ходатайства, обращаться в государственные структуры", – отметила она.

В периоды непродуктивной Луны астролог посоветовала больше отдыхать, гулять, заниматься повседневными делами.

Холостая Луна в июне:

  • 01.06.2021 09:14 – 01.06.2021 12:07

  • 03.06.2021 14:10 – 03.06.2021 20:59

  • 06.06.2021 01:47 – 06.06.2021 08:46

  • 08.06.2021 18:07 – 08.06.2021 21:47

  • 10.06.2021 20:37 – 11.06.2021 10:22

  • 13.06.2021 14:16 – 13.06.2021 21:22

  • 15.06.2021 20:27 – 16.06.2021 06:02

  • 18.06.2021 06:54 – 18.06.2021 11:54

  • 20.06.2021 13:52 – 20.06.2021 14:58

  • 22.06.2021 09:43 – 22.06.2021 15:55

  • 24.06.2021 05:09 – 24.06.2021 16:05

  • 26.06.2021 15:49 – 26.06.2021 17:08

  • 27.06.2021 22:07 – 28.06.2021 20:51

  • 30.06.2021 20:39 – 01.07.2021 04:21

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Автор
Татьяна Нечет Татьяна Нечет
Тема
Астрологический прогноз
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