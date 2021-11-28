4 декабря 2021 года произойдет полное солнечное затмение. Я хотел бы рассказать о том, какое влияние оно окажет на каждого из нас и мир в целом, а также о том, какой ритуал можно провести для формирования в своей жизни позитивных событий.

1. Это затмение относят к категории опасных. Пик полного солнечного затмения в 9:34 по Киеву.

2. В пик затмения солнце и луна в соединении между собой и в соединении со звездой Расабен, беты созвездия Дракона.

Расабен считается разрушительной звездой. После появления этой звезды в аспектации к ключевым узлам натальной карты ожидают начала событий, связанных с разрушительной трансформацией всего того, что касается стихии Земля (землетрясения, крахи социальных проектов).

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Звезда Расабен несёт свойства Сатурна, а Сатурн, как известно – планета-ограничитель. Ограничения или разрушительные воздействия Сатурна можно нейтрализовать только одним способом – найти опору во внутреннем мире и быть готовым изменить что-то в себе, чтобы эти изменения коснулись и внешнего мира.

Расабен находится в точной оппозиции к звезде Тива, имеющей свойство Юпитера. Из-за этого между глубинными слоями психосферы человека (подсознанием) и его высшими аспектами (бессознательным, сверхсознательным, интеллектуальной деятельностью) могут провоцироваться конфликты, что может привести к неадекватной реакции психики на происходящие вокруг события.

3. Меркурий находится в знаке Стрельца в соединении со звездой Сарин (дельта Геркулеса). Большинство астрологов древности считали, что звезда Сарин по свойствам аналогична Меркурию. Таким образом, имеем Меркурий, усиленный минимум в два раза в Стрельце (Стрелец – знак ученых и изобретателей). Таким образом, затмение спровоцирует резкий рост изобретательства и достижений в изобретательской среде.

4. Венера в знаке Козерога в соединении со звездой Суляфат (гамма Лиры). Суляфат несет энергетику Венеры, поэтому в Козероге опять получается минимум двойное присутствие Венеры, а Козерог – знак построения основ. Это вызовет у многих пар серьезное желание создавать семьи.

5. Марс в созвездии Девы в соединении со звездой Хадар (бета Центавра). Звезда Хадар несет влияние Юпитера и Венеры, поэтому окажет благотворное воздействие на усилия по приведению событий в своей жизни в порядок.

6. Плутон в соединении со звездой Манубриум (омикрон Стрельца) в Козероге. Что Плутон, что Козерог – это глубины Земли и самые глубокие глубины человеческой "тени", спрятанного внутреннего мира. Свойства Манубриума аналогичны свойствам солнца. Такое сочетание вызовет: в природе – активацию разных процессов в глубинах планеты, в человеке – усиленное "самокопание".

7. Черная луна в соединении со звездой Курса (бета Эридана). Черная луна обозначает иллюзии, заблуждения, ошибки прошлого, карму прошлого. Звезда Курса имеет свойства Сатурна. Такое соединение вызывает резкую расплату за ошибки прошлого.

8. Асцендент события – пика затмения – находится в знаке Козерога. В соединении со звездой Каус Аусталис. Эта звезда несет характеристики Юпитера, Юпитер – высшее покровительство, поэтому события, спровоцированные затмением, хоть и могут быть достаточно разрушительными, в итоге приведут к усилению связи с высшими силами-хранителями.

У большинства духовных культур нашей планеты этот обряд один и тот же.

За 20 минут до пика затмения присаживаемся к столику, на котором лежит круглое зеркальце отражающей поверхностью вверх. Оно символизирует Солнце, Луну, Землю и Зодиакальный круг. Кроме того, зеркальце обозначает мистическую Вселенную по ту сторону от нашей. Также зеркальце должно отражать опасные энергии, которые могут родиться во время затмения в небе.

По обе стороны от зеркальца ставим два стакана с водой.

20 минут мысленно устраняем из своей жизни негатив (С 9:14 до 9:34).

В пик затмения (9:34) прочитайте любое обращение к Высшему Источнику, которое для вас приемлемо. Ведические традиции используют для этого пение священного слога ОМ не менее 5 раз.

Затем в течение 20 минут создаем, визуализируем в своей жизни позитивные события (С 9:34 до 9:54).

Далее выпиваем воду из стакана, расположенного слева от зеркальца, затем воду из стакана, расположенного справа от зеркальца.

Затем можно осуществить карма-йогу – в полном молчании тщательно омыть зеркальце, стаканы, столик и расставить эти предметы по своим местам.

Часто до обряда на затмение и после него принимают душ (омовение). Считается, что это усиливает позитивную силу обрядов. Перед омовением водой, для придания воде сил семи небесных рек, многие произносят над водой мантру: "Ом! Гангеча, Яамуне чайва, Годавари, Сарасвати Нармадэ, Синдху, Кавери, Джалесмин, Саннидхим Куру!".