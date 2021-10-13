Октябрь станет месяцем перемен для пяти знаков зодиака: их ждет большая удача
Октябрь может стать временем перемен для тех, кто давно стремится к изменениям в жизни. Некоторым повезет осуществить давно задуманные планы.
Астрологи издания Рroiezionidiborsa назвали пять знаков зодиака, которым второй месяц осени подарит перемены. Их ждет большая удача и успех.
Близнецы
Рожденных под знаком Близнецов ждут прекрасные новости в профессиональной сфере. Настойчивость приведет их к достижению великих целей.
Весы
Уроженцев этого знака ждут перемены как в профессиональном плане, так и в финансовом. Но могут поступать и несерьезные предложения, которые следует оценивать с особой осторожностью.
Скорпион
Перед трудолюбивыми Скорпионами будут прекрасные возможности для профессионального роста. Те, у кого нет работы, могут найти ее.
Козерог
Благодаря серьезности и профессионализму Козерогов, они будут получать все больше и больше признания и продвижения по службе. Также представители знака могут рассчитывать на повышение зарплаты.
Водолей
Перспективы Водолея также однозначно положительные. Они будут признаны за их несомненные творческие способности и хорошие идеи.
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