Одному знаку зодиака придется сделать важный выбор: гороскоп на 9 августа

В понедельник, 9 августа, Овны могут начать больше зарабатывать, Близнецы достигнут целей, а у Весов намечается большой праздник. В то же время Стрельцам придется проявлять решительность и смелость, а Водолеи окунутся в иллюзии.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 9 августа. У кого поменяются обстоятельства и события, а кому придется сделать важный выбор, читайте дальше.

Овен

Вы можете выйти совсем на другой финансовый уровень, то есть зарабатывать гораздо больше денег, большинство из которых к вам приходит не благодаря тяжелому труду, а потому, что вам их будут просто так давать, почти за ваши красивые глаза.

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Телец

Хотя день вроде бы и будет спокойным, и не будет отличаться чем-то особенным, где-то глубоко в душе вы понимаете, что назревают изменения, и уже готовы завершить один этап и перейти к другому, более производительному и успешному.

Близнецы

Наконец вы достигаете определенных целей и можете спокойно почивать на лаврах и считать, что жизнь не зря проживаете. Особенно это касается каких-то материальных, имущественных или финансовых дел.

Рак

Обстоятельства и события так быстро меняются, что вы едва успеваете отслеживать и реагировать. Но сегодня вам нужно быть в форме и стараться не только реагировать, но и управлять всем, что происходит.

Лев

Вы решаете вопросы безопасности и можете долго колебаться, выбирая между различными вариантами систем безопасности, замков, способов страхования или моделями сейфов. И это будет довольно сложный выбор, поскольку будет что выбрать, и ваши требования - особенными.

Дева

Сегодня вы убедитесь в том, что умеете зарабатывать деньги, ваши действия профессиональные, хорошо выверенные, вашему опыту доверяют и за весь этот комплекс люди готовы платить хорошие деньги.

Весы

Предвидятся массовые празднования и гуляния, в которых вы будете не последним действующим лицом. Это может быть акт единения с семьей, встреча с друзьями, сабантуй с сотрудниками.

Скорпион

Первую половину дня вы будете долго входить в рабочий ритм, наверное, вы так хорошо отдохнули, никак в себя не придете. Но после обеда таки соберетесь и уже вас никто не догонит: мысли – острые, слова – меткие, действия - быстрые.

Стрелец

Приходится быть решительными и смелыми, обстоятельства требуют от вас иногда даже жестокости, которую диктует логика и состояние дел. Поэтому не стоит сегодня долго рассуждать и о чем-то или ком-то жалеть - сказали, как отрезали.

Козерог

Любовь может позвать вас в дорогу, или же из-за любви вы будете готовы переехать в другое место, изменить коренным образом свою жизнь, зачеркнув все прошлое и с верой и страстью начать новый отсчет.

Водолей

Мечты и фантазии займут все ваше воображение. Здесь, в реальности, вам становится скучно, и вы охотно переноситесь в мир иллюзий, где можно сделать многое из того, что не можете себе позволить в реальной жизни.

Рыбы

Ваши внимание и время будут занимать самые разные дела – от неотложного решения семейных проблем до сложных производственных вопросов. И везде вам удастся успешно все решить и все учесть.

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