Одному знаку зодиака придется принять важное решение: гороскоп на 2 августа

В понедельник, 2 августа, Близнецам придется принимать важное решение, Весам – выступать перед людьми, а у Тельцов день пройдет в ожиданиях. Вместе с тем, Скорпионов ждет настоящий "вулкан страстей", а Водолеям посоветовали следить за тем, что они говорят.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 2 августа. Кто будет много общаться, а кто – долго и добросовестно работать, читайте дальше.

Овен

Начало этого дня будет обыденным и привычным, как для понедельника. А потом вам придется напрячься и уже работать на пределе ваших возможностей, поскольку увеличивается ответственность и нужно будет уложиться в определенные сроки.

Телец

Весь день пройдет в ожидании – то в очередях, то каких-то важных людей, то событий. И вы с этим ничего не сможете сделать - разве что пытаться как можно продуктивнее проводить это время ожидания.

Близнецы

Вы принимаете сложное решение и все время перед глазами возникают какие-то образы, мечты, представления. Впрочем, вы слишком переживаете из-за того, чтобы не сделать неправильный выбор, беспокоитесь и о безопасности, и об удовольствии, и о том, что люди скажут...

Рак

Скорости, с которыми вы сегодня передвигаетесь, позавидовал бы даже гепард – самое быстрое животное в мире. Перед глазами проносятся улицы и километры, а вы вроде и не замечаете всего этого - потому что видите только свою цель.

Лев

Сегодня у вас очень тесное и разнообразное общение – отзываются и ваши дальние родственники, и давние друзья, бывшие и нынешние коллеги будут требовать внимания, а также восстанавливаются и укрепляются международные связи.

Дева

Почувствуете себя сегодня настоящими благотворителями, ведь пришло время поделиться с этим миром тем, что у вас есть в изобилии. Это могут быть деньги, вещи, книги или хорошие советы, но, конечно, когда у вас их попросят.

Весы

Сегодня публичные выступления и всевозможные общественные мероприятия, которые вы организуете или участвуете, будут удачными. Вы вдохновляете аудиторию своими зажигательными выступлениями, и они готовы не только вас слушать, но и идти за вами.

Скорпион

Любовь, даже тихая и спокойная, сегодня может превратиться в настоящий тайфун и вулкан страстей. И вас может задеть этим тайфуном настолько, что забудете не только обо всем на свете, но и то, где вы и как вас зовут.

Стрелец

У вас это будет день сплошного общения. Происходят приятные встречи, различные продуктивные контакты как один на один, так и в компании, как живые встречи, так и онлайн, к тому же это будут и деловые переговоры, и личные свидания.

Козерог

От вашей настойчивости и смелости зависит, добьетесь ли вы сегодня своей цели. Нужно будет стоять на своем, отстаивать свои интересы и ни на шаг не отступать. И вы таки сможете доказать серьезность своих намерений и победить.

Водолей

Ваше слово сегодня острое, как бритва. И поэтому можете пострадать и вы, и те, в адрес кого вы выражаетесь, даже если ничего плохого вы не имели в виду. Поэтому не стоит сейчас лишний раз раскрыть рот. Лучше взять паузу.

Рыбы

Нужно будет очень углубиться в определенный вопрос и найти по нему всю информацию, изучить досконально все подводные течения и механизмы. И не стоит пренебрегать и надеяться на удачу – вам без этой информации не обойтись.

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