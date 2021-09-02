Один знак зодиака может решиться на перемены: гороскоп на 2 сентября

В четверг, 2 сентября, Овны могут решиться на важные перемены в жизни, у Дев могут возникнуть сложности в отношениях с семьей, а Скорпионы отправятся в дорогу. В то же время Водолеям посоветовали не делать поспешных решений и достичь компромисса в конфликте, а Львам соблюсти баланс между кнутом и пряником.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 2 сентября. Кому понадобится время для решения домашних дел, а кто столкнется с юридическими вопросами, читайте дальше.

Овен

С самого утра интуиция будет просто кричать о том, что нужны какие-то изменения, уже нельзя жить по-старому. В конце концов вы к ней прислушиваетесь и заявите всем о том, что вас не устраивает и о начале нового этапа.

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Телец

День различных активностей, быстрой смены настроения и обстоятельств. Вы сейчас очень решительны, и хотите не эволюции, а революции, чтобы все ваши сложности разрубить одним ударом и больше не беспокоиться распутыванием проблем.

Близнецы

Будете очень действенными и активными, посвящаете много времени различным производственным вопросам и встречам. И такая ваша активность не остается незамеченной – вы можете значительно продвинуться по карьерной лестнице или социальным лифтом.

Рак

Сегодня вокруг вас будет много людей – вы можете попасть на какое-то многолюдное собрание, акцию, праздник, но важно оставлять вокруг себя свободное пространство и не позволять другим вас лишний раз трогать.

Лев

В отношениях с другими людьми вам сегодня важно соблюсти баланс между кнутом и пряником, с одной стороны, быть милыми и эмпатическими, внимательно выслушивать и сопереживать, а с другой – четко ставить задачи.

Дева

Могут возникнуть некоторые сложности в отношениях с семьей. Вы не чувствуете себя свободными, вы связаны определенными обстоятельствами или обязательствами перед своими близкими. Впрочем, вы готовы многим пожертвовать ради их счастья и благополучия.

Весы

Сегодня от вас требуются творческие идеи, поэтому поройтесь в глубинах памяти, поищите там вдохновение, которое может подарить прошлое, вспомните хорошо забытое старое, чтобы сделать из него что-то очень интересное и желательно новое.

Скорпион

Вас может позвать дорога, и эти странствия обещают быть очень интересными, хотя и не небезопасными. Потому понадобится вся ваша сила и выносливость для того, чтобы преодолеть этот путь. Впрочем, не обойдется и без приятных и даже пикантных моментов.

Стрелец

Домашние дела требуют вашего внимания, вы вдруг можете взяться за наведение порядка, уборку, возникнут идеи как лучше оборудовать свое жилье, отремонтировать, модернизировать, даже что-то перестроить.

Козерог

Будьте особенно внимательны в юридических вопросах, возможно, понадобится помощь специалиста для того, чтобы защитить себя, деньги и имущество от различного рода злоумышленников. А может это будет просто консультация.

Водолей

Появится сильное желание хлопнуть дверью и уйти в никуда, и сделать это так, чтобы всем хорошо запомнилось. Действительно, бывают такие случаи, что иначе и сделать нельзя, но все же попробуйте достичь компромисса.

Рыбы

В начале дня вы склонны долго раскачиваться, не очень много сил и желания как-то активно проявляться, но впоследствии вы же овладеете сбой и жизнь уже кажется веселее, появляется энергия и желание жить.

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