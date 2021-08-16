Один знак зодиака может начать новую жизнь: гороскоп на 16 августа

В понедельник, 16 августа, Тельцов ждет напряженный рабочий график, Раки могут открыть новую жизненную страницу, а Весам придется в этот день быть максимально сконцентрированными. В то же время для Рыб начало недели будет очень динамичным, а для Скорпионов – удачным для профессиональной реализации.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 16 августа. Кому из представителей зодиакального круга повезет, а кому придется напрячься, читайте в материале.

Овен

День будет щедрым на различные события и эмоции, иногда противоположные – здесь вы решительно встреваете в жесткую спор и почти драку, и вдруг все может закончиться братанием и общим празднованием с дальнейшими перспективами сотрудничества.

Видео дня

Телец

Работа начнется как-то сразу, очень интенсивно и даже напряженно, вы будете загружены до краев. Но вы не видите другого выхода, как тянуть эту лямку в одиночку. То ли не можете попросить о помощи, то ли не хотите никому быть обязанными.

Близнецы

У вас будто открывается второе дыхание и вы с новыми силами начинаете работать над воплощением своих давних замыслов. И вам удается достичь определенных результатов и высот, на которые вы раньше целились. В том числе, это будут и финансовые результаты.

Рак

Будьте особенно внимательными к различного рода контактам, поскольку сегодня со случайного знакомства – онлайн или реального – может начаться довольно интересная страница вашей жизни. И это будет что-то очень новое и прогрессивное.

Лев

Ваши международные контакты и различные проекты сегодня могут зависать. И как бы вы не пытались их активизировать и ускорить, от вас мало что будет зависеть. Поэтому оставьте все как есть, и лучше наведите порядок в бумагах и на компьютере.

Дева

Пришло время собираться в веселые компании и что-то вдохновенно творить. Или вытворять разные невероятные вещи - зависит от настроения и ваших целей. Вокруг вас сегодня будут бурлить страсти, царить веселье, радость и смех - и вы в этом принимаете непосредственное участие.

Весы

Обстоятельства требуют от вас максимальной концентрации, чтобы и вы сами были сосредоточены на выполнении одной-единственной задачи, и чтобы вы смогли других правильно настроить, организовать и мотивировать. Словом, кнутом и пряником довести всех до цели.

Скорпион

В сфере профессиональной реализации сегодняшний день – очень удачный. К вам приходят слава и признание, вы можете одержать победу в профессиональных конкурсах или иных соревнованиях. В конце концов, ваши таланты и опыт будут достойно отмечены и вознаграждены.

Стрелец

Вы успокаиваетесь, вас особо никто и ничто не беспокоит, есть время и возможность для того, чтобы расслабиться и немного отдохнуть. Но вы не можете совсем ничего не делать, поэтому находите возможность хотя бы голову чем-то занять, хотя бы планы составить.

Козерог

Вы будете долго колебаться в одном вопросе, перебирать различные варианты. Появляются большие сомнения, которые вы можете развеять, только отправившись в путь, навстречу страху. И только там, в движении, вы сможете проверить свои догадки.

Водолей

С друзьями вы готовы и в огонь, и в воду. Ваша команда или дружеская компания поднимают вам настроение и настраивают на позитив. Поэтому сегодня вы вместе можете и какой-то проект быстро завершить, и весело отдохнуть, и зарядить друг друга бодростью.

Рыбы

Начало недели будет очень динамичным – вы пытаетесь во всем разобраться, всем овладеть, буквально врываетесь в производственные процессы, многие из них меняете радикально, поставив в ступор старожилов и опытных специалистов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

август 2021 года будет очень удачным для Львов, Дев и Водолеев. Им будет везти на всех фронтах.

В августе у Близнецов может начаться новая романтическая история, Стрельцы захотят поменять все в личной жизни, а Водолеи и Весы будут стремиться к одиночеству.