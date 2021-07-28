Один знак зодиака кардинально изменит жизнь: гороскоп на 28 июля

В среду, 28 июля, у Рыб может начаться новый жизненный этап, Близнецы получат интересные предложения, а Львы легко будут добиваться своих целей. Вместе с тем, Овнов в этот день могут ожидать трудности, а Водолеям будет очень везти в личной жизни.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 28 июля. Кто получит много денег, а кто достигнет высот в карьера в этот день, читайте дальше.

Овен

Не всё продвигается так, как вы задумывали, весь день возникают какие-то препятствия, сложности, которые вам мешают. Но благодаря вашей многозадачности и объемному мышлению, вы легко преодолеваете эти проблемы.

Телец

Сейчас вы проявляете благотворительность и дарите людям не только свою любовь, объятия и доброе слово, но и то, чего они больше всего нуждаются – хороший совет, своевременную подсказку, нужные контакты, деньги на конкретные дела.

Близнецы

Приходят интересные предложения, которые вас очень заинтересуют, но вы не уверены, что подходите для этих проектов. Впрочем, фортуна вам сегодня может улыбнуться и чаши весов склоняются в вашу пользу.

Рак

Деньги, которые сегодня к вам приходят, вы получаете легко и вполне заслуженно, и убеждаетесь в том, что не обязательно тяжело вкалывать, чтобы зарабатывать. Достаточно немного напрячь свои мозги – и вот вы уже имеете хорошее вознаграждение.

Лев

Как никогда чувствуете себя целеустремленным человеком, более того, вы не только правильно формулируете цели и знаете, как их достичь, вы еще и прямо сейчас достигаете своих целей – или краткосрочных, или давних и глобальных.

Дева

Настроение приподнятое, ведь вы одерживаете какую-то важную победу – то ли над соперниками, то ли над обстоятельствами, или над собой, что втрое приятнее. Вы находите те рычаги, которые позволяют вам подняться на вершину и завоевать славу.

Весы

Вы не топчетесь на месте, а постоянно растете, особенно в сфере, касающейся вашей деятельности. А сегодня о вас все заговорят, как о хорошем специалисте, и вы не будете скромно стоять в углу, а смело заявляете о себе.

Скорпион

Финансовый успех вам гарантирован, особенно, если он идет от вашей семьи, близких, которые вам помогают деньгами, или, может, ваш семейный бизнес сегодня принесет какие-то хорошие заработки и вы наконец будете довольны результатом.

Стрелец

Очень приятный и относительно спокойный день, когда вы живете своей обычной жизнью, ничто не досаждает, вы заботитесь о благосостоянии, здоровье собственном и ваших близких, и наконец, чувствуете себя счастливыми.

Козерог

Вы применяете все свои умственные навыки для того, чтобы наконец принять какое-то важное решение. Но нужно будет хорошо поработать головой - рассчитать риски, проанализировать преимущества, подсчитать затраты и возможную прибыль.

Водолей

Много вашего внимания и времени занимает личная жизнь, здесь могут быть и любовные истории, что с вами случаются, и страсть, которая вдруг пробуждается и превращает обычную жизнь в сказочную феерию, и чувство семейного счастья и единения.

Рыбы

Ваш новый этап в жизни может стать новой ступенькой, ибо вы не просто открываете новые двери, но и поднимаетесь на более высокий уровень, скажем, можете занять новую должность или возглавить новое направление.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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