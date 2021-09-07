Один знак зодиака достигнет цели: гороскоп на 7 сентября

Во вторник, 7 сентября, Стрельцам удастся достичь того, что они давно хотели, у Овнов наступит небольшая пауза, а Близнецы могут получить деньги. У Львов начнется удачный период для бизнеса, особенно семейного, а Весам посоветовали прислушаться к внутреннему голосу.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 7 сентября. Кого ждут серьезные встречи и разговоры, а кого – свободный и спокойный день, читайте дальше.

Овен

Наступает небольшая пауза, и вы уже можете перевести дыхание и немного отдохнуть. В последнее время вы слишком напряженно работали, поэтому в этот более-менее свободный день можно будет хоть немного жизнью насладиться.

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Телец

День кажется обычным, таким, как и многие другие, но он будет отличаться светлыми идеями, которые приходят на ум. Сегодня вы способны не только очень хорошо работать головой, но и производить гениальные проекты.

Близнецы

Происходят парадоксальные вещи – вы будто ничего не делаете, даже отдыхаете, а между тем получаете какие-то деньги, доходы от деятельности, или средства, которые вам когда-то были должны. Словом, день можно считать финансово успешным.

Рак

Нужно будет переделать кучу работы, но вы пытаетесь справиться быстро, взять наскоком, что может не слишком хорошо сказаться на качестве. Поэтому лучше распределить задачи и перенести часть заданий на другие дни.

Лев

Для бизнеса, особенно семейного, сегодня чрезвычайно удачный день. А все потому, что вы находитесь в приподнятом состоянии, соответственно и переговоры продуктивны, и клиенты очарованы, и прибыль приумножаются.

Дева

Вам сейчас просто необходимо сосредоточиться, буквально отгородиться от всего мира для лучшей работы или учебы, может даже придется прятаться от окружающих, уединиться для того, чтобы получить нужный результат.

Весы

Будет возможность окунуться в собственное подсознание и поискать там кое-что интересное, например, ответы на те вопросы, которые так до сих пор и остались открытыми. Главное – осознать, что это не ваши фантазии, а действительно внутренний голос.

Скорпион

Вас сегодня окружает большое количество людей и вам нужно будет ими как-то управлять или с ними договариваться. Возможно, менеджмент – не самый сильный ваш козырь, но все же нужно найти нужные рычаги для результативной коммуникации.

Стрелец

Дело сделано, цель достигнута, и можно радоваться и тешить самолюбие, ведь вам удалось достичь того, чего давно хотели, что бы это ни было. И грех не устроить по этому поводу грандиозный праздник.

Козерог

Не очень легко вам сегодня работать, потому что все время будет кто-то отвлекать от процесса – то коллеги все время что-то спрашивают и советуются, то руководство вызывает, то совещания, то вы сами уже устали и не способны на трудовые подвиги.

Водолей

Предстоит очень серьезный разговор с солидными людьми, возможно, с вашим руководством, или партнерами, или потенциальными работодателями, и это будет для вас серьезным испытанием, которое, вы, впрочем, блестяще пройдете.

Рыбы

День мечтаний, смеха и легкомыслия, не хочется заниматься ничем серьезным, впрочем, и не придется, потому что любые сложные дела сегодня все равно откладываются или отменяются, а вот какое-то веселье как раз и происходит.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка составила гороскоп на неделю с 6 сентября для всего зодиакального круга: Скорпионы и Овны могут получить много денег, а Тельцы могут влюбиться.