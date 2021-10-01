Один знак зодиака достигнет того, о чем давно мечтал: гороскоп на 1 октября

В первый день октября у Тельцов может наступить небольшая пауза – ее лучше использовать для подведения итогов, Близнецы будут близки к достижению цели и осуществлению желаний, а Весам пятницу стоит посвятить уборке и хозяйственным делам. В то же время Водолеев ждет очень счастливый и финансово успешный день, а Козероги будут показывать решительность.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 1 октября. Кто бросится навстречу вызовам и победит их, а кого ждут развлечения и веселье, читайте дальше.

Овен

Сегодня будет очень успешной групповая работа, когда вы можете с кем-то посоветоваться, убедиться, что ваши идеи или слова правильно воспринимаются другими людьми, в общем, получить обратную связь.

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Телец

Возможна небольшая пауза в этот день, которая нужна вам для подведения итогов, анализа сделанного, выделение главных достижений и работы над ошибками. Словом, останавливайтесь и обрабатывает свой опыт.

Близнецы

Вы сегодня будете очень близки к осуществлению своих целей, может даже вам удастся достичь того, о чем давно мечтали и даже не ожидали, что все это вполне может осуществиться, причем так быстро и таким образом.

Рак

Романтические чувства сегодня занимают все ваши мысли и все ваше время. У вас возможны встречи, общение, эмоциональные моменты, которые вас невероятно умиляют. Словом, от любви сегодня вам не спастись.

Лев

У вас будто открывается второе дыхание и происходит небывалый прилив сил. Поэтому сегодня вы способны не только на трудовые подвиги, но и на то, чтобы победить кого-то очень сильного, да еще и на домашние дела останется время и вдохновение.

Дева

Ну что же, немного отдохнули и снова вы на себя нагрузили столько обязанностей, что даже выносливым людям будет достаточно трудно все это переделать. Но вы тянете, более того – именно здесь кроется ваш успех и популярность.

Весы

Неплохо было бы сегодня запланировать какие-то хозяйственные дела, всевозможные уборки и наведения порядка. Во-первых, таким образом вы освобождаете свое пространство, а во-вторых, освобождаете выходные для более приятных вещей.

Скорпион

Сегодня вы можете осознать, что уже достаточно экономить ресурсы и еле-еле двигаться, а время жить более активной и продуктивной жизнью, отдаваясь по полной, пребывать буквально на пределе своих возможностей.

Стрелец

Сегодня различные встречи, заседания и конференции имеют тенденцию перерастать в групповые развлечения. Поэтому половину дня вы будете очень собранными и умными, а вот после обеда можно уже расслабляться и праздновать.

Козерог

Решительность сегодня – ваше второе имя. Вы смело бросаетесь навстречу различным вызовам, не берете во внимание различные ограничивающие обстоятельства и не боитесь отстаивать свои мысли и ценности, правда, может слишком эмоционально.

Водолей

Очень счастливый и финансово успешный день, когда к вам приходят большие деньги и поддержка, будто ниоткуда возникают и хорошие предложения, и значительный аванс, и заверения в том, что вам помогать.

Рыбы

Сегодня вы можете осознать, что уже уперлись в свой финансовый потолок и не можете выше него прыгнуть, то есть получать больше денег. И это вас заставит осознать, что нужно как-то убирать эти ограничения и продвигаться дальше.

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