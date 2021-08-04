Один знак зодиака будет купаться в деньгах и любви: гороскоп на 4 августа

В среду, 4 августа, Близнецы могут рассчитывать на осуществление желаний и планов, Стрельцы получат много денег и любовные приключения, а Козерогам посоветовали позволить себе свободу. Вместе с тем, Овны могут устроить праздник для себя, а Рыбы будут управлять людьми и процессами.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 4 августа. Кто устроит себе перезагрузку и будет расслабляться, а для кого найдется немало работы, читайте дальше.

Овен

И на вашей улице наконец праздник – вы можете отмечать какое-то событие или самостоятельно придумать себе повод, ибо душа просит радости. Так почему бы не пойти ей навстречу и не устроить радостный сабантуй.

Телец

Сегодня вы выстраиваете свою защиту, физически и морально готовитесь к какому-то противостоянию – воображаемому или реальному, собираете все ресурсы для того, чтобы дать решительный отпор каждому, кто попытается вам ставить палки в колеса.

Близнецы

Или мысленно или физически вы возвращаетесь в прошлое, в те места, где когда-то жили, и они связаны с душевными воспоминаниями, спокойствием и безопасностью. Словом, вам будет так же хорошо, как у мамы.

Рак

Несмотря на то, что вы сегодня будете достаточно пассивными, но фортуна будет на вашей стороне, так что можете рассчитывать на осуществление мечтаний и замыслов. Это как раз тот случай, когда, как та Проня Прокоповна – "сидела-сидела, и высидела".

Лев

Возможно, придется ссориться, ругаться и топать ногами, потому что что-то идет не по вашему плану и кто-то в том должен быть виноват. А если серьезно, то лучше сегодня не рубить правду-матку сгоряча, потому что можете поссориться с очень важными для вас людьми.

Дева

Как бы вы сегодня не стремились сделать много дел, но создается впечатление, будто преграды какие-то стоят, и не дают продвигаться дальше. И вам не остается ничего другого как просто переждать этот период, а заодно и отдохнуть.

Весы

Возможно, вам уже надоела работа, привычные дела и маршруты, которые вы уже наизусть знаете. Но вы продолжаете ходить по кругу, потому что так привыкли и не хотите пока ничего менять. Но уже чувствуете отвращение к этой рутине.

Скорпион

Отдохните уже немного, даже если у вас не очень много денег на различные курорты и шикарный отдых. Все равно позвольте себе хоть небольшую перезагрузку – только окажитесь подальше от дома и поближе к природе.

Стрелец

Неожиданно может случиться чудо и вы сегодня получите все, как вы любите – деньги и любовь, к тому же, деньги будут значительными, а любовь – пламенной. И эти невероятные события приводят к значительным изменениям в вашей обычной жизни.

Козерог

Стоит вам перестать быть очень правильными и консервативными и позволить себе немного свободы и удовольствий, может даже запрещенных. Станьте свободными в своих мыслях и действиях – и вы сразу увидите, каких высот вы сможете достичь.

Водолей

Вдруг находится работа. Очень много работы, просто невероятное количество, с которой нужно будет что-то делать. А вы уже долгое время бездельничаете и даже отвыкли от нормального рабочего ритма.

Рыбы

Сегодня вы очень деловые и активные, пытаетесь управлять процессами и людьми, даже если вас не просят. Но как же вселенная обойдется без ваших ценных замечаний и команд? Вот и приходится брать на себя ответственность.

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