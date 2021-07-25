Один знак зодиака "одержим" чистотой: порядок у него на первом месте

Порядок в доме крайне важен для тех, кто ценит уют и любит, чтобы все вещи были на своем месте. Но соблюдать его готовы не все.

Астрологи издания Сosmopolitan выделили самый аккуратный знак зодиака, который буквально "одержим" чистотой. По их словам, Девы обожают порядок.

Представители этого знака очень дотошны, они перфекционисты. Это легко можно увидеть по отношению к порядку. Дева не боится тяжелого труда, поэтому для нее потратить много времени на уборку – не проблема.

По словам астрологов, излишняя любовь к чистоте способна стать и проблемой для представителей этого знака, так как их партнер может не разделять взгляды, да и с появлением детей об идеальном порядке придется забыть.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые отличаются особой энергичностью и вспыльчивостью. У них очень жесткие нравы.

Четыре знака зодиака этим летом пойдут вверх по карьерной лестнице, поскольку этот период считается идеальным для созревания проекта или появления новых идей.

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