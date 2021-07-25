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Один знак зодиака "одержим" чистотой: порядок у него на первом месте

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Порядок в доме крайне важен для тех, кто ценит уют и любит, чтобы все вещи были на своем месте. Но соблюдать его готовы не все.

Астрологи издания Сosmopolitan выделили самый аккуратный знак зодиака, который буквально "одержим" чистотой. По их словам, Девы обожают порядок.

Представители этого знака очень дотошны, они перфекционисты. Это легко можно увидеть по отношению к порядку. Дева не боится тяжелого труда, поэтому для нее потратить много времени на уборку – не проблема.

По словам астрологов, излишняя любовь к чистоте способна стать и проблемой для представителей этого знака, так как их партнер может не разделять взгляды, да и с появлением детей об идеальном порядке придется забыть.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Наталья Софиенко Наталья Софиенко
Тема
Астрологический прогноз
Тег
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