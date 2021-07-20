Один из знаков ждет судьбоносный день: гороскоп на 20 июля

Во вторник, 20 июля, Овны получат прилив вдохновения и будут генерировать новые идеи, Тельцы встретят любовь, а Близнецы получат большую сумму денег. В то же время у Дев впереди ответственный день, а Весам откроются новые возможности.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstoOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 20 июля. Кто попадет в ловушку обязательств, а у кого впереди счастливые и приятные моменты – читайте дальше.

Овен

Когда вы достигаете своей цели, то тут же у вас появляется новая, и не одна. Вот и сегодня вы только что завершаете какой-то долгосрочный проект, и тут же прорывается новая тема и вы отправляетесь в новое интересное путешествие.

Телец

Любовь вас сегодня может найти везде, даже если вы закроетесь где-то в укромном месте. И неважно, что решите обрезать все контакты с миром, главное, чтобы вы не закрывали свое сердце для новых чувств.

Близнецы

Тот день, когда неожиданно приходят деньги, причем очень быстро, и к тому же, много. Возможно, вы решаете сыграть в лотерею, продать что-то ненужное или бизнес внезапно начинает приносить прибыль.

Рак

Вам сейчас очень нужно получить маленькую победу и вы можете вписаться в какие-то соревнования или конкурс для того, чтобы почувствовать дыхание в спину соперников и тот накал страстей, который поможет вам срочно набрать нужную форму.

Лев

Сейчас ваши идеи выходят на международный уровень, и все, что вы себе задумали, может превратиться в достаточно мощный инструмент зарабатывания денег, поскольку это будет интересно не только вам, но и многим людям.

Дева

Впереди – очень ответственный день, который нужно очень тщательно распланировать, учитывая малейшие нюансы, используя каждую минуту, ведь от этого может зависеть ваша дальнейшая судьба.

Весы

Сегодня перед вами открываются новые возможности, но не все они будут одинаково успешными, поэтому важно быть внимательными и предусмотрительными и отделить перспективные проекты от просто красивых, но пустых.

Скорпион

День может быть обычным, одним из многих, заполненный ежедневными хлопотами, работой, общением и другими рутинными делами, впрочем, вечер может принести сюрпризы в виде светского мероприятия или дружеского праздника.

Стрелец

День обещает быть тихим и лучше его провести сосредоточившись на одном важном деле, не распылять свои усилия, ведь вам сейчас нужно решить очень непростой вопрос, требующий приложить максимум сил и внимания.

Козерог

Ваши отношения могут выйти на другой уровень, и это могут быть как личные, так и деловые отношения. К примеру, обычное приятное знакомство может вас привести к выгодным контрактам, а длительные чувства – к объяснению в любви и свадьбе.

Водолей

Вы можете попасть в ловушку обязательств, когда просто вынуждены делать то, что вас попросят, ведь когда-то такое обещали. А вам этого сейчас не слишком хочется. И лучше поговорить об этом, чем насиловать себя и переступать через "не могу".

Рыбы

Наступают очень счастливые и приятные моменты, когда вы чувствуете себя просто на седьмом небе от того, что ваша жизнь вам кажется такой замечательной. Это могут быть встречи с семьей или друзьями, которых вы давно не видели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

также Ольга Соломка составила гороскоп на картах таро для всех знаков на неделю 19-25 июля. В частности, Овны начнут активную деятельность, а Тельцы будут доказывать свою силу и ловкость.

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