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Один из знаков погрузится в романтику, а другой – разочаруется в финансах: гороскоп на 14 июля

3.3т
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В среду, 14 июля, Овны получат деньги, Весам захочется уединиться, а Близнецам поступит интересное предложение. В то же время у Раков впереди ответственный день, а Львов постигнет разочарование в финансовых вопросах.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstoOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 14 июля. Кому придется тяжело работать, а кого ждет романтика – читайте дальше.

Овен

Сегодня можете получить деньги – запланированную зарплату или внеплановые доходы, главное, что вам станет намного легче финансово. А еще можно позволить себе небольшой праздник с друзьями.

Телец

Желание уединиться может конкурировать только с желанием провести этот день с родным и близким человеком, в конце концов, вы можете достичь компромисса и провести половину дня в одиночестве, а вечером запланировать встречу.

Близнецы

Вы можете получить интересные предложения принять участие в каком-то конкурсе или соревновании, где у вас будет возможность и других посмотреть, и проявить себя в сложных условиях стресса и конкуренции.

Рак

Впереди – очень ответственный день, вы все время в приятном напряжении, всегда начеку, готовы в любой момент к решительным действиям. И все ради того, чтобы построить надежный фундамент вашего дальнейшего успеха.

Лев

Сегодня возможны разочарования в финансовых вопросах, когда вы рассчитывали, что вам дадут одну сумму, а на руки получили совсем другую. И теперь приходится выяснять, почему так произошло и пересматривать личный бюджет.

Дева

Любовь заполонила все ваше сердце и мысли, происходит что-то невероятное, какой-то взрыв страсти, и независимо от того, это новые эмоции, или возвращение к давним отношениям, ваша романтическая жизнь оживляется.

Весы

Для того, чтобы сегодня достичь хороших показателей, приходится долго и тяжело работать. Сейчас вы просто с ног падаете от усталости и большого количества работы, которую никому не можете доверить. Но и результат будет восхитительным.

Скорпион

Вы будете целый день находиться на виду, возможно, придется выступать перед широкой общественностью, на каком-то деловом собрании докладывать или просто участвовать в светских мероприятиях, среди людей и объективов камер.

Стрелец

Происходит небольшое возвращение к прошлым временам. То ли ваших близких вдруг потянет на ностальгию, то ли вы сами захотите вспомнить какие-то приятные моменты из прошлого, пересматривать старые фото и перечитывать письма.

Козерог

Если какая-то из ваших целей сегодня будет достигнута, вы можете на некоторое время почувствовать пустоту, ведь любое завершение – это маленькая смерть. И здесь выход один – праздновать финал и планировать дальнейшие цели, к которым хотелось бы дойти.

Водолей

На вашем пути может встретиться настолько приятный и созвучный вам человек, что вам захочется как-то ближе познакомиться, что-то подарить, как-то поддержать или помочь, чтобы увеличить ваши шансы надолго запомниться.

Рыбы

Сегодня у вас очень сильное воображение и интуиция, и в голову вдруг могут прийти не только различные перспективные идеи, но и различные предсказания, которые здесь же, буквально в этот день, сбываются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • также Ольга Соломка составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июля. Согласно ему, Тельцам можно попутешествовать куда глаза глядят, Близнецы почувствуют себя везунчиками, а Раки могут получить проблемы со здоровьем.

  • Также с 12 июля четыре знака зодиака ждет неудача. В частности, Раки могут получить бешеное переутомление, если себя не беречь, а Дев ждут эмоциональные всплески и ссоры.

  • Сразу три астрологических знака имеют шанс взлететь вверх по карьерной лестнице этим летом. Этот период считается идеальным для созревания проекта или появления новых идей, говорят специалисты.

  • Также четырем знакам зодиака будет везти на неделе с 12 по 18 июля – Близнецы смогут с легкостью получить желаемое, а Львы заслужат на высшую должность.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Место
Украина
Тег
Гороскопы
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