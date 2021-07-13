Один из знаков погрузится в романтику, а другой – разочаруется в финансах: гороскоп на 14 июля

В среду, 14 июля, Овны получат деньги, Весам захочется уединиться, а Близнецам поступит интересное предложение. В то же время у Раков впереди ответственный день, а Львов постигнет разочарование в финансовых вопросах.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstoOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 14 июля. Кому придется тяжело работать, а кого ждет романтика – читайте дальше.

Овен

Сегодня можете получить деньги – запланированную зарплату или внеплановые доходы, главное, что вам станет намного легче финансово. А еще можно позволить себе небольшой праздник с друзьями.

Телец

Желание уединиться может конкурировать только с желанием провести этот день с родным и близким человеком, в конце концов, вы можете достичь компромисса и провести половину дня в одиночестве, а вечером запланировать встречу.

Близнецы

Вы можете получить интересные предложения принять участие в каком-то конкурсе или соревновании, где у вас будет возможность и других посмотреть, и проявить себя в сложных условиях стресса и конкуренции.

Рак

Впереди – очень ответственный день, вы все время в приятном напряжении, всегда начеку, готовы в любой момент к решительным действиям. И все ради того, чтобы построить надежный фундамент вашего дальнейшего успеха.

Лев

Сегодня возможны разочарования в финансовых вопросах, когда вы рассчитывали, что вам дадут одну сумму, а на руки получили совсем другую. И теперь приходится выяснять, почему так произошло и пересматривать личный бюджет.

Дева

Любовь заполонила все ваше сердце и мысли, происходит что-то невероятное, какой-то взрыв страсти, и независимо от того, это новые эмоции, или возвращение к давним отношениям, ваша романтическая жизнь оживляется.

Весы

Для того, чтобы сегодня достичь хороших показателей, приходится долго и тяжело работать. Сейчас вы просто с ног падаете от усталости и большого количества работы, которую никому не можете доверить. Но и результат будет восхитительным.

Скорпион

Вы будете целый день находиться на виду, возможно, придется выступать перед широкой общественностью, на каком-то деловом собрании докладывать или просто участвовать в светских мероприятиях, среди людей и объективов камер.

Стрелец

Происходит небольшое возвращение к прошлым временам. То ли ваших близких вдруг потянет на ностальгию, то ли вы сами захотите вспомнить какие-то приятные моменты из прошлого, пересматривать старые фото и перечитывать письма.

Козерог

Если какая-то из ваших целей сегодня будет достигнута, вы можете на некоторое время почувствовать пустоту, ведь любое завершение – это маленькая смерть. И здесь выход один – праздновать финал и планировать дальнейшие цели, к которым хотелось бы дойти.

Водолей

На вашем пути может встретиться настолько приятный и созвучный вам человек, что вам захочется как-то ближе познакомиться, что-то подарить, как-то поддержать или помочь, чтобы увеличить ваши шансы надолго запомниться.

Рыбы

Сегодня у вас очень сильное воображение и интуиция, и в голову вдруг могут прийти не только различные перспективные идеи, но и различные предсказания, которые здесь же, буквально в этот день, сбываются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

также Ольга Соломка составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июля. Согласно ему, Тельцам можно попутешествовать куда глаза глядят, Близнецы почувствуют себя везунчиками, а Раки могут получить проблемы со здоровьем.

Также с 12 июля четыре знака зодиака ждет неудача. В частности, Раки могут получить бешеное переутомление, если себя не беречь, а Дев ждут эмоциональные всплески и ссоры.

Сразу три астрологических знака имеют шанс взлететь вверх по карьерной лестнице этим летом. Этот период считается идеальным для созревания проекта или появления новых идей, говорят специалисты.

Также четырем знакам зодиака будет везти на неделе с 12 по 18 июля – Близнецы смогут с легкостью получить желаемое, а Львы заслужат на высшую должность.

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