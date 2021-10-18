Общество готовится к сложным испытаниям: гороскоп для Украины на 18-24 октября

Политики пытаются выдавать желаемое за действительное, а общество находится в переходном периоде. Экономика, в свою очередь, продолжает замедляться.

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Общество. Мы как бы находимся в каком-то переходном периоде, готовимся к сложным испытаниям, но пока даже не догадываемся, что это будет. Сейчас все усиленно запасаются разным добром, ресурсами, поскольку неизвестно, с чем нам придется столкнуться.

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Политика. На фоне общей депрессии некоторые политики могут выглядеть неисправимыми оптимистами, которые пытаются держать хорошую мину и выдавать желаемое за действительное. Впрочем, многие в этой сфере живут в совершенно другой реальности, и у них будет все намного лучше, чем у широкой общественности.

Экономика. Это уже происходит не просто замедление всех процессов, но и иногда мы можем столкнуться с полным разрушением на фоне абсолютной некомпетентности людей, которые отвечают за важные отрасли.

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