Обострение в экономике и разоблачение политиков: гороскоп для Украины на 20-26 декабря

Общество ожидают будничные хлопоты в канун праздников, а в политике произойдет еще больше откровений и разоблачений. В экономике увидим скандалы и обнаружение тайных схем.

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Общество. Впереди обычные обыденные заботы со своими проблемами, маленькими победами и переживаниями. Происходит сбой привычного рабочего графика, поскольку все заняты больше подготовкой к праздникам, чем исполнением своих функций на рабочем месте.

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Политика. Будет еще больше разных выступлений и откровений, с разоблачениями и признаниями, и у общества будет немало поводов убедиться в том, кто же на самом деле у бразды правления, если у кого-то еще были иллюзии на этот счет.

Экономика. Произойдет обострение в этой сфере, увидим больше критики, скандалов и выявления тайных схем и преступных действий, звучат взаимные обвинения, ссорятся все, вплоть до разделения бизнесов и ухода с должностей.

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