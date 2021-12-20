Обострение в экономике и разоблачение политиков: гороскоп для Украины на 20-26 декабря
Общество ожидают будничные хлопоты в канун праздников, а в политике произойдет еще больше откровений и разоблачений. В экономике увидим скандалы и обнаружение тайных схем.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для Украины на картах таро на 20-26 декабря. Детальнее читайте дальше.
Общество. Впереди обычные обыденные заботы со своими проблемами, маленькими победами и переживаниями. Происходит сбой привычного рабочего графика, поскольку все заняты больше подготовкой к праздникам, чем исполнением своих функций на рабочем месте.
Политика. Будет еще больше разных выступлений и откровений, с разоблачениями и признаниями, и у общества будет немало поводов убедиться в том, кто же на самом деле у бразды правления, если у кого-то еще были иллюзии на этот счет.
Экономика. Произойдет обострение в этой сфере, увидим больше критики, скандалов и выявления тайных схем и преступных действий, звучат взаимные обвинения, ссорятся все, вплоть до разделения бизнесов и ухода с должностей.
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