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Игорь Мехеда
Игорь Мехеда
Астролог, нумеролог Все статьи автора

О "роковом" 2020-м: почему это происходит с нами?

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Со страниц мировой прессы не исчезают мемы про "страшный 2020 год". Чего нам еще ждать? Двойки в цифре года и начало катастрофических событий с коронавирусом во втором месяце года, феврале – это не случайно? – спрашивают люди.

Начнем с затмений. У древних культур Новый год совпадал с зимним солнцестоянием, поэтому годом считался промежуток между двумя зимними солнцестояниями – с 22 декабря по 21 декабря. В этот промежуток в 2020 году попало семь солнечных и лунных затмений и пятнадцать срединных точек между ними, в сумме – 22 трансформационные точки во времени, вызывающие перемены.

И это, не считая "нумерологических" трансформационных точек, "зеркальных" дат и дат, содержащих в себе пять "двоек". А также мощнейших тотемов года из разных культур нашей планеты - Слон, Сокол, Крыса и т.д.

Всё это делает год абсолютно непредсказуемым. Большое число экспертов так и не смогли сделать прогнозы событий на год и предвидеть то, что произошло.

Событий было действительно много. Коронакризис, степные пожары, в том числе и в зоне отчуждения ЧАЭС, три апрельских землетрясения в Карпатах, сейсмические отголоски которых дошли даже до Киева, падение мировой экономики, обострения локальных конфликтов, взрыв в Бейруте, массовые протесты, засухи, наводнения, в отдельных регионах голод, нашествия саранчи, экстремальное таяние ледников. И еще непонятно, что произойдёт дальше.

Однако прогнозы таковы. Все эти катастрофы неожиданно начались всё же не в феврале, а в начале марта 2020 года. И продлятся не до 1 января 2021 года, как многие считают, а до 10 марта 2021 года. Уже в конце марта ускоренная трансформация завершится. Возникшие в 2020 году проблемы отступят в прошлое.

Но известный нам мир станет совсем другим. Старый, знакомый мир, уступит место новому, незнакомому и неизведанному. Новая эпоха приближается и, согласно старинным пророчествам, должна вступить в свои права после 2024 года.

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