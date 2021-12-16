2022 год пройдет под знаком нескольких тотемов разных духовных учений. У древних славян, как, впрочем, и у многих других народов, населяющих Европу, ночью смены годового цикла считалась самая длинная ночь на зимнее солнцестояние 21/22 декабря. Именно в эту ночь сменялась и власть Тотемов Года.

Из тотемов древнеславянских племен 2022 год принадлежит Журавлю. Журавль приносит с собой свободу, силу и творчество. Поэтому год Журавля будет способствовать реализации самых смелых творческих устремлений. По древнеславянскому солнечному календарю 2022 год будет иметь нумерацию 7530. Нумерологический анализ показывает, что неконтролируемые природные силы, разбуженные в 7529, должны прийти в гармонию в 7530.

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Согласно восточному лунному календарю, новый год наступит 1 февраля 2022 года, это будет 4720 лунный год. Тотем года – Черный Водяной Тигр. Тигр, как и Журавль, любит творчество и устремление к реализации самых смелых фантазий. Так же, как и непредвиденные пути к достижению целей.

Задобрить тотем года несложно. Тигр ценит удобство и комфорт выше серого существования, равно как и показного блеска, и любит все полосатое. Поэтому блюда на столе могут подаваться любые, но так, чтобы гостям за столом было удобно, а в одежде должны присутствовать разноцветные полоски.

Интересен и тот факт, что страны Востока имеют два календаря. Один из них лунный – именно по этому календарю празднует новые года Китай. А второй солнечно-лунный. Он не так широко известен, как первый, применяется реже, хотя и является более древним.

В солнечно-лунном календаре многие даты фиксированы относительно Солнца, и каждый год одинаковы. Так, новый год по солнечно-лунному календарю ежегодно отмечается 1 февраля – во многих странах Азии (наиболее в Корее).

В 2022 году новые года по лунному и по солнечно-лунному календарям совпадают в один день – что бывает нечасто. Это простимулирует многих людей на Земле быть очень смелыми в воплощении своих задумок и проектов.

Согласно зороастрийским верованиям, новый 3758 год наступает 22 марта, в день весеннего равноденствия, и его тотем Гепард. Также смелое и сильное животное, склонное к творческим порывам, тоже относящееся к роду кошачьих.

Если посмотреть и тотемы других календарей, то тотемами 2022 года у одних будут выступать большие птицы, у других большие кошки. А суммарный тотем года, взятый из всех традиций нашей планеты, может иметь вид большой крылатой кошки.

Большинство астрологических школ объявляют 2022 год годом под влиянием планеты Меркурий, так как первый день и час первого после зимнего солнцестояния дня – день и час Меркурия. То есть в наступающем году сама природа создаст новые возможности для бизнеса. Предприниматели увидят "свет в конце тоннеля".

Много неожиданных событий спровоцирует распад кометы Leonard при ее максимальном приближении к Солнцу 3 января. События придут в гармоничное и уравновешенное русло после зеркальной даты 22.02.2022 – завершающих "зеркальных нумерологических" ворот XXI века.

В 2022 году нас ждут 4 затмения – два солнечных и два лунных: 30.04.2022 года (частное солнечное затмение), 16.05.2022 года (полное лунное затмение), 25.10.2022 года (частное солнечное затмение), 8 ноября 2022 года (полное лунное затмение).

30 апреля 2022 года нас опять ожидает эффект "энерготрясения", когда энергии, пробужденные затмением, совпадут с энергиями, пробужденными Днем Силы (Красная Горка, Белтан) 30 апреля.

Подобное уже было в 2020 году, когда солнечное затмение совпало с днем летнего солнцестояния. При энерготрясении могут быть пробуждены опасные разрушительные энергии, поэтому день 30 апреля желательно находиться в помещениях или подземных сооружениях и посвятить день преобразованию и направлению разрушительных энергий в благоприятное русло.

В 2022 году будет 9 серединных точек между затмениями. В эти дни желательно пребывать в позитивном расположении духа, верить в хорошее, и тогда серединные точки заставят это хорошее происходить в нашей жизни. Даты серединных точек 2022 года: 8 февраля, 16 февраля, 23 февраля, 8 мая, 28 июля, 4 августа, 5 августа, 12 августа, 1 ноября.

Задача человечеству в 2022 году: суметь использовать последствия неожиданных событий, которые поначалу будут представляться опасными, разрушительными и неконтролируемыми в контролируемое и позитивное русло.