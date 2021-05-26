Нумеролог сказала, что нельзя делать в день лунного затмения

26 мая ожидается полнолуние, суперлуние и полное лунное затмение. В этот день человек будет находиться в противоречиях, но и его можно провести с пользой, главное, не строить материальные планы.

Нумерология говорит о том, что 26 мая отлично подходит для получения денег. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала психолог-нумеролог Лариса Браницкая.

"Люди, которые уважают своих родителей, потомков, ответственно относятся к семье и близким, окружению и стране, могут получить в этот день вознаграждение. Возможно, и материальное", – отметила она.

26 мая можно ожидать волшебных и мистических событий. Символ этого дня – экстрасенсорика. Если перестать думать рассудительно и прислушаться к ощущениям, интуиции, то можно получить подсказки о своих отношениях. Также сильным будет женский аспект. Поэтому 26 мая нужно следовать за своими чувствами и немного покапризничать. При этом важно в день полнолуния и лунного затмения посвятить время борьбе со своей тенью – плохими качествами. У каждого знака зодиака она своя.

Овен

Его тень – неспособность к усидчивости и отсутствие терпения. Постоянные метания от одного "хочу" к другому.

Телец

Лень и постоянное желание расслабиться, отсутствие амбиций и желания расти. Или же может быть сильная тяга к экстриму и ярким эмоциям.

Близнецы

Привыкли постоянно пребывать в разговорах, дискуссиях, новых контактах. И все это часто приправлено плохо переваренной книжной информацией. Они привыкли заменять качество количеством. Постоянно появляются новые авторитеты, а своей позиции нет. Такова тень Близнецов.

Рак

Консерватизм смешанные с истеричностью, эмоциональными всплесками и неуверенностью в будущем – вот его тень.

Лев

Ради похвалы и одобрения других людей готовы пресмыкаться и заискивать. Пытаются казаться особенными и избранными, часто не приемлют чужое мнение.

Дева

Могут верить в разные суеверия, а иногда – слишком скептически настроены ко всем и вся.

Весы

Постоянно бросаются из крайности в крайности. То не могут принять какое-то решение, то рубят без раздумий.

Скорпион

Причиняет сам себе страдания и наслаждается этим, упивается своей мнимой никчемностью. Сильно ревнует.

Стрелец

Пытается казаться значительнее, чем есть на самом деле. Может играть в эксперта при отсутствии знаний.

Козерог

Его тень – это болезненное самокопание и скрытый комплекс неполноценности, жалость к себе. При этом Козерог черствый и эгоистичный.

Водолей

Пытается быть все время на виду, чувствовать себя центром Вселенной. Готов на самое непредсказуемое поведение, лишь бы его заметили и оценили.

Рыбы

Фатализм, инфантильность, отсутствие воли и нежелание привести в порядок свою жизнь – это их тень.

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