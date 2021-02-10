Нумеролог назвал день 12 февраля "вратами в будущее"

12 февраля 2021 года с точки зрения нумерологии будет днем, "открывающим врата в будущее".

Об этом OBOZREVATEL рассказал нумеролог Игорь Мехеда. Он предложил в этот день провести обряд на позитивное развитие событий.

"Нумерологи считают, что эта дата как бы врата в мир будущего. Чтобы открытие этих врат произошло в позитив, предлагают следующий обряд", – уточнил он.

По словам нумеролога, обряд состоит из двух частей – дневного и вечернего.

"12.02.2021 в 12 часов 2 минуты можно вслух произнести: "Мне принадлежит удача, здоровье, радость, денежный поток, гармония". Текст можно дополнить и другими позитивами".

Вечером того же дня, в 20 часов 21 минуту, следует произнести фразу вслух повторно. "Тогда обе створки "нумерологических врат в будущее" будут иметь одинаковый позитивный код на долгое время", – пояснил нумеролог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда озвучил ритуалы на Китайский Новый год 12 февраля для привлечения здоровья, удачи и благосостояния.