Новые перспективы, дорога или важная встреча: гороскоп на 6 декабря

Ракам откроются новые перспективы, а Львов ожидает благоприятная дорога с приятной компанией. Стрельцы могут встретиться с человеком, которого назовут своим учителем, а Тельцам в этот день лучше ограничить передвижение или общение.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 6 декабря. Кто получит результаты своих усилий, а кто создаст продуктивный коллектив, читайте дальше.

Овен

Еще раз вы пожинаете плоды своих усилий и кайфуете от результата, ведь он достаточно красноречив и от него в восторге не только вы сами, но и ваше окружение, родные, коллеги, руководство и клиенты.

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Телец

День, когда лучше сидеть где-нибудь в схроне и не показываться наружу. Но это в идеале, на самом деле, не каждый себе это может позволить, поэтому хотя бы стоит ограничить передвижение и любое общение.

Близнецы

Трудный день, насыщенный событиями, когда вам нужно будет бежать в разных направлениях, выкладываться по полной, встречаться с людьми и все успевать. Словом, придется много напрягаться.

Рак

Открываются новые перспективы, новые горизонты и вы с удовольствием уже мечтаете о том, как вам будет в этих новых условиях. И сегодня вы обдумываете планы и уже составите список всего, что вам понадобится.

Лев

Дорога сегодня будет благоприятной, тем более что компания у вас будет очень приятной, попутчики окажутся интересными людьми и вы за разговорами и шутками доедете до точки назначения.

Дева

У вас сегодня будет очень приятное общество, вы собираетесь на встречу с вашими друзьями или коллегами и не важно, сколько у вас средств на счету. Будьте уверены – душевная встреча состоится при любых финансовых возможностях.

Весы

Собирайте вокруг себя верную команду, создавайте коллектив, который и работал бы хорошо, и новые идеи продуцировал. Ведь у вас это хорошо получается – объединять вокруг себя сильных личностей и грамотных специалистов.

Скорпион

Мнения, которые вам сегодня приходят в голову, будут настолько революционными и креативными, что их следует как можно скорее претворить в жизнь. Даже если придется брать кредиты или искать инвесторов.

Стрелец

Возможна встреча с человеком, который вы назовете своим учителем или уже называете. И он или она помогут вам многое понять, постичь определенную мудрость и научиться чему-то важному.

Козерог

День полон безысходных ситуаций, когда вы в большинстве случаев не знаете как поступить правильно и это вас обездвиживает, впрочем, это тоже выход – остановиться, замереть, притвориться мебелью до лучших времен.

Водолей

Есть ощущение взлета и вдохновения, ведь у вас сегодня все удается, вы быстро и легко достигает своих целей, и это вас вдохновляет на все новые и новые победы. Так что можно уже и более сложные задачи выбирать.

Рыбы

Вы в полной мере используете все возможности этого дня, особенно всего, что касается вашей деятельности, несмотря на поговорку о том, что понедельник - день тяжелый. Ибо у вас он легкий и продуктивный.

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