Новолуние в июле "перевернет" жизнь пяти знаков зодиака: их ждут приятные "бонусы"

Новолуние 10 июля 2021 года станет благоприятным периодом для пяти знаков зодиака – Тельцов, Дев, Весов, Стрельцов и Козерогов. Они получат возможность улучшить свое финансовое положение и осуществить мечты.

Об этом заявил астролог сайта FemmeActuelle Марк Энджел, который составил астрологический прогноз для этих знаков зодиака на 10 июля.

Телец

Тельцов ожидают неожиданные встречи, хорошие новости и сюрпризы. Если они произойдут в конце дня, не стоит расстраиваться. Настройте себя на позитив с самого утра. Также Тельцам улыбнется удача, и они смогут забыть про финансовые качели.

Дева

Дев однозначно ожидает успех во всех сферах. Шаги, предпринятые сегодня, принесут плоды, если не завтра, то послезавтра. Что касается любви, вы тщательно выбираете партнера, иногда слишком перебираете. Также вас ожидает возврат инвестиций и полная свобода действий.

Весы

Весов ожидает веселье. День обещает быть живым и быстрым для достижения целей. Возможно, вы отправитесь в маленькое путешествие. Также вас ожидает приятный бонус, в виде финансового вознаграждения.

Стрелец

В день рождения новой Луны Стрельцы могут заглянуть в будущее. Они прирожденные оптимисты, которые привыкли мечтать и строить грандиозные планы на будущее. Следует помнить, что все загаданное, может материализоваться сразу, но вам стоит держать свои идеи при себе, чтобы вы могли воплотить их в жизнь, как только позволит ситуация.

Козерог

Козероги могут ощутить удовлетворение и облегчение. Их мечты, вероятно, исполнятся, стоит только двигаться вперед. Ваши желания будут зависеть от вашего напора и сил. Главное – верить в себя и мыслить позитивно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!