Встречаем новолуние сегодня!

Почему из всех 4 фаз Луны новолуние считается самым важным? Потому что оно запускает цикл переустановки задач, обнуляет одни планы и включает другие. Сегодня в 22.01 по Киеву можно встретить момент новолуния в двух вариантах:

1. Если у вас есть астрологическая программа и вы знаете свои данные рождения, то постройте карту и посмотрите в какой дом гороскопа попадает это новолуние (22-й градус Тельца). Именно в этой сфере жизни вам важно прописать новые цели и задачи.

2. Если нет возможности построить карту, но вы обладаете интуицией и хорошо чувствуете свои желания, то попробуйте в момент новолуния помедитировать и прислушаться к себе. Это тоже хороший способ интуитивного поиска ответов на свои вопросы.

Например, в моей карте 22-й градус Тельца находится в 11-м доме гороскопа, а эта сфера отвечает за коллективы, мечты, будущее. Именно в этом направлении я сейчас и двигаюсь, так как решила в это новолуние запустить программу группового обучения новому направлению профессиональной деятельности, которое меня давно интересовало.

Однако сегодняшнее новолуние не простое, а с "подвыподвертом")) Если открыть карту самого новолуния, то мы увидим, что его градус попадает в соединение с Черной Луной – точкой кармических испытаний. О чем это может говорить? Черная Луна соблазняет человека различными крайностями, попав в которые уже сложно адекватно достичь желаемого. Поэтому планируя что-то, имейте в виду, что сегодня вы можете поддаться либо излишним сомнениям, либо чрезмерной самоуверенности. Черная Луна может качнуть ваши планы в сторону от "ой, вот это я напланировала, у меня ничего не получится, мне страшно" до "да вообще фигня, как два пальца об асфальт, за два дня изменю жизнь на 180 градусов".

Я конечно утрирую) Но на самом деле, обратите внимание на то, будет ли вас пошатывать. Если отследите, то важно будет вернуться назад в состояние равновесия, что-то вроде "я понимаю всю ответственность и сложность моих планов, понимаю, что нужно время и усилия, поэтому я начну их реализовывать не торопясь, один за одним, ощущая свои возможности".

Удачи нам всем и реализации задуманного!

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