Главная Новости
МоваЯзык

/ Блоги - Новости астрологии

Светлана Буянова
Светлана Буянова
Астропсихолог Все статьи автора

Новолуние: как определить, какая сфера жизни требует обновления

2.2т
Читать материал на украинском

Встречаем новолуние сегодня!

Почему из всех 4 фаз Луны новолуние считается самым важным? Потому что оно запускает цикл переустановки задач, обнуляет одни планы и включает другие. Сегодня в 22.01 по Киеву можно встретить момент новолуния в двух вариантах:

1. Если у вас есть астрологическая программа и вы знаете свои данные рождения, то постройте карту и посмотрите в какой дом гороскопа попадает это новолуние (22-й градус Тельца). Именно в этой сфере жизни вам важно прописать новые цели и задачи.

2. Если нет возможности построить карту, но вы обладаете интуицией и хорошо чувствуете свои желания, то попробуйте в момент новолуния помедитировать и прислушаться к себе. Это тоже хороший способ интуитивного поиска ответов на свои вопросы.

Например, в моей карте 22-й градус Тельца находится в 11-м доме гороскопа, а эта сфера отвечает за коллективы, мечты, будущее. Именно в этом направлении я сейчас и двигаюсь, так как решила в это новолуние запустить программу группового обучения новому направлению профессиональной деятельности, которое меня давно интересовало.

Однако сегодняшнее новолуние не простое, а с "подвыподвертом")) Если открыть карту самого новолуния, то мы увидим, что его градус попадает в соединение с Черной Луной – точкой кармических испытаний. О чем это может говорить? Черная Луна соблазняет человека различными крайностями, попав в которые уже сложно адекватно достичь желаемого. Поэтому планируя что-то, имейте в виду, что сегодня вы можете поддаться либо излишним сомнениям, либо чрезмерной самоуверенности. Черная Луна может качнуть ваши планы в сторону от "ой, вот это я напланировала, у меня ничего не получится, мне страшно" до "да вообще фигня, как два пальца об асфальт, за два дня изменю жизнь на 180 градусов".

Я конечно утрирую) Но на самом деле, обратите внимание на то, будет ли вас пошатывать. Если отследите, то важно будет вернуться назад в состояние равновесия, что-то вроде "я понимаю всю ответственность и сложность моих планов, понимаю, что нужно время и усилия, поэтому я начну их реализовывать не торопясь, один за одним, ощущая свои возможности".

Удачи нам всем и реализации задуманного!

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Светлана Буянова Светлана Буянова
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Светланы Буяновой
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Гороскоп