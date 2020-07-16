Новолуние 20 июля: что оно принесет знакам Зодиака

Новолуние 20 июля произойдет в 20:34 по киевскому времени. Луна будет находиться в зодиакальном знаке Рака. OBOZREVATEL предлагает расклад на оракуле Mystical Kipper на вопрос о том, что новолуние принесет для каждого знака Зодиака в период до ближайшего полнолуния, которое выпадает на 3 августа.

Овен – Путешествие

Овен – Путешествие

Новолуние может открыть для вас новые двери. Оно может стать началом пути – виртуального или реального – к новым берегам. Будьте открыты ко всему новому, будьте готовы действовать нешаблонно и не держаться за старое. Новый мир уже на пороге.

Телец – Получение подарка

Телец – Получение подарка

В ближайшие после новолуния 2 недели вы можете получить то, чего давно и сильно желали. Но подарок будет полностью заслуженным – вы приложили достаточно сил. Кроме того, неожиданно для самого себя, вы можете оказаться в центре внимания, и ваша личная жизнь станет предметом обсуждения. Совет: не спешите делиться своей радостью с друзьями по соцсетям.

Близнецы – Великая честь

Близнецы – Великая честь

Этот период может быть связан для вас с признанием заслуг и с продвижением по карьерной лестнице. Возможно, ваш прошлый поступок будет по достоинству оценен, и ваш авторитет в глазах окружающих существенно возрастет. Не исключено, что вам будет поручена особая непростая миссия, но вы успешно справитесь с нею.

Рак – Его мысли

Рак – Его мысли

Две недели после новолуния пройдут под знаком погружения в себя и размышлений. Проблем быть не должно, обстановка будет совершенно благополучной. Но вам предстоит принять решение, которое может на 180 градусов развернуть вашу жизнь и привнести в нее новые грани, о которых вы и не подозревали. Оракул советует рискнуть.

Лев – Работа, занятие

Лев – Работа, занятие

Похоже, что в эти 2 недели Львам не придется расслабляться и отдыхать. Период будет довольно активным, напряженным, но продуктивным. Всё, к чему вы приложите силы, позже принесет богатый урожай. Совет: не витайте в облаках, сосредоточьтесь на текущих задачах, несмотря на то, что летние дни настраивают совсем на другой лад.

Дева – Хороший джентльмен

Дева – Хороший джентльмен

Эта карта напоминает один из арканов Таро – "Сила". Она говорит о том, что в период с 20 июля по 3 августа вы будете хозяином своей судьбы. Удастся приручить даже самых влиятельных врагов. Вы найдете общий язык со всеми, прежде всего, благодаря своему профессионализму, авторитету и уверенности в себе.

Весы – Приятное письмо

Весы – Приятное письмо

Значение этой карты очевидно. Вы получите известие, информацию, которая вас по-настоящему порадует. Новость будет довольно неожиданной и поэтому радость будет еще большей. Что касается всего остального, то эти две недели пройдут под знаком достатка и удовлетворения.

Скорпион – Дом

Скорпион – Дом

Период от новолуния до полнолуния будет в основном посвящен бытовым вопросам, обустройству своего жилища и налаживанию отношений с окружением. Обратите внимание на полную луну на карте – она указывает на то, что за эти две недели вы сможете достичь полноты, совершенства в том, что делаете. Если у вас есть домашние животные, внимание достанется и им.

Стрелец – Суд

Стрелец – Суд

Новолуние может положить начало борьбе за справедливость. Если у вас есть давний неразрешенный спор, именно в течение ближайших двух недель у вас появится возможность, наконец, закрыть этот "гештальт". Эффективным будет разрешение споров на всех уровнях – начиная от бытовых и заканчивая спорами об имуществе.

Козерог – Фальшивая персона

Козерог – Фальшивая персона

Это картой оракул предупреждает вас о том, что в вашем окружении может появиться человек, внешне проявляющий к вам лояльность, но на самом деле являющийся вашим недоброжелателем, завистником или врагом. Будьте осторожны в общении с новыми знакомыми, не делитесь с ними личной информацией и хорошенько проверяйте информацию, поступающую от них.

Водолей – Долгий путь

Водолей – Долгий путь

Название карты говорит само за себя. Новолуние может быть связан с началом нового пути – как в прямом, так и переносном смысле. Возможна смена обстановки. Обратите внимание, что путник на карте – один. А это значит, что с текущие вопросы вам, скорее всего, придется решать в одиночку. Но сил, устремления, талантов у вас для этого хватит.

Рыбы – Богатый хороший джентльмен

Рыбы – Богатый хороший джентльмен

Эта карта, во-первых, говорит о достатке и благополучии, и во-вторых, указывает на необходимость решения какой-то задачи. Летняя погода будет отвлекать вас от серьезных дел, и все же оракул рекомендует сосредоточиться именно на них. Как говорят англичане, "первые вещи – первыми". В эти две недели может решаться вопрос дальнейшего направления вашей деятельности. Отдохнуть и расслабиться успеете потом.