Новолуние 17 сентября: кого из знаков зодиака ждут деньги и успех

Новолуние 17 сентября, по мнению астрологов, принесет финансовый успех и везение представителям нескольких знаков зодиака.

Кого ожидают перемены к лучшему, рассказывает OBOZREVATEL.

Лев

Период новолуния предоставит Львам дополнительные источники дохода. Это могут быть новые проекты, открытие бизнеса или успешные сделки. Астрологи прогнозируют, что все запланированное этим знаком будет успешным, но рекомендуют при этом работать в команде.

Весы

Через неделю после новолуния наступит время Весов, поэтому сейчас представителям этого знака рекомендуется завершить все старые дела, заняться своим внутренним миром, самоанализом, духовным развитием. Новолуние поможет Весам реализовать все те дела и стремления, которые до этого им не удавалось претворить в жизнь при всех стараниях.

Дева

Для Дев начинается по-настоящему успешный период: их ожидают удачные проекты и денежные подарки судьбы. Астрологи рекомендуют заводить полезные знакомства и оставаться уверенными в себе.

Близнецы

Близнецам в период новолуния рекомендуется довести все начатое до конца – дела и проекты обещают дать хороший результат и немалую прибыль. При этом следует быть осторожными и не принимать поспешных решений.

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