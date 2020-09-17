Новолуние 17 сентября: чем опасно и что категорически нельзя делать

Анна Паскевич Гороскоп 08:32, 17.09.2020 Обновлено: 08:48, 17.09.2020

Новолуние наступает 17 сентября в 14:00 по Киеву. Оно пройдет под знаком Девы. Этот день, по мнению астрологов, является непростым, особенно для различных дел и начинаний.

Чего ждать от новолуния, как его благополучно пережить и что категорически нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

Что нужно делать в новолуние

  • Быть упорным в достижении целей. Главное – верить в себя, не отвлекаться на второстепенные дела, действовать честно и не плести интриг.

  • Помогать близким.

  • Выполнять обещания, возвращать долги.

  • Планировать новые цели. Стоит прислушаться к тому, чего вы хотите на самом деле.

  • Заниматься саморазвитием, духовными практиками, медитацией, чтением книг.

  • Покупать новые вещи.

  • Сделать уборку в доме и выбросить весь хлам – это поможет навести порядок и в мыслях.

В новолуние нежелательно начинать новые дела
Фото: Pexels

Что нельзя делать

  • Начинать новые дела, проекты, долгосрочные мероприятия;

  • проводить важные встречи;

  • игнорировать детали, скрытые подтексты: пойти против Девы – главная опасность, не стоит отрываться от реальности, рекомендуется всему уделять пристальное внимание, чтобы избежать опасных решений и опрометчивых поступков;

  • отправляться в командировки и другие поездки – лучше отложить их на другой день;

  • разводить беспорядок в доме, делах, мыслях;

  • допускать физические нагрузки – к здоровью в новолуние стоит отнестись особенно бережно;

  • доверять малознакомым людям;

  • выяснять отношения, ссориться, ругаться, конфликтовать, сквернословить;

  • посещать места скопления людей.

Фаза новолуния – непростой период, поскольку эмоциональный фон в это время не стабилен. Однако продлится она не более суток, и 18 сентября наступит растущая луна – более благоприятное время, в которое можно продолжить реализацию своих планов.

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