Новолуние 17 сентября: чем опасно и что категорически нельзя делать

Новолуние наступает 17 сентября в 14:00 по Киеву. Оно пройдет под знаком Девы. Этот день, по мнению астрологов, является непростым, особенно для различных дел и начинаний.
Чего ждать от новолуния, как его благополучно пережить и что категорически нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.
Что нужно делать в новолуние
Быть упорным в достижении целей. Главное – верить в себя, не отвлекаться на второстепенные дела, действовать честно и не плести интриг.
Помогать близким.
Выполнять обещания, возвращать долги.
Планировать новые цели. Стоит прислушаться к тому, чего вы хотите на самом деле.
Заниматься саморазвитием, духовными практиками, медитацией, чтением книг.
Покупать новые вещи.
Сделать уборку в доме и выбросить весь хлам – это поможет навести порядок и в мыслях.
В новолуние нежелательно начинать новые дела
Фото: Pexels
Что нельзя делать
Начинать новые дела, проекты, долгосрочные мероприятия;
проводить важные встречи;
игнорировать детали, скрытые подтексты: пойти против Девы – главная опасность, не стоит отрываться от реальности, рекомендуется всему уделять пристальное внимание, чтобы избежать опасных решений и опрометчивых поступков;
отправляться в командировки и другие поездки – лучше отложить их на другой день;
разводить беспорядок в доме, делах, мыслях;
допускать физические нагрузки – к здоровью в новолуние стоит отнестись особенно бережно;
доверять малознакомым людям;
выяснять отношения, ссориться, ругаться, конфликтовать, сквернословить;
посещать места скопления людей.
Фаза новолуния – непростой период, поскольку эмоциональный фон в это время не стабилен. Однако продлится она не более суток, и 18 сентября наступит растущая луна – более благоприятное время, в которое можно продолжить реализацию своих планов.
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