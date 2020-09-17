Новолуние 17 сентября: чем опасно и что категорически нельзя делать

Новолуние наступает 17 сентября в 14:00 по Киеву. Оно пройдет под знаком Девы. Этот день, по мнению астрологов, является непростым, особенно для различных дел и начинаний.

Чего ждать от новолуния, как его благополучно пережить и что категорически нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

Что нужно делать в новолуние

Быть упорным в достижении целей. Главное – верить в себя, не отвлекаться на второстепенные дела, действовать честно и не плести интриг.

Помогать близким.

Выполнять обещания, возвращать долги.

Планировать новые цели. Стоит прислушаться к тому, чего вы хотите на самом деле.

Заниматься саморазвитием, духовными практиками, медитацией, чтением книг.

Покупать новые вещи.

Сделать уборку в доме и выбросить весь хлам – это поможет навести порядок и в мыслях.

В новолуние нежелательно начинать новые дела Фото: Pexels

Что нельзя делать

Начинать новые дела, проекты, долгосрочные мероприятия;

проводить важные встречи;

игнорировать детали, скрытые подтексты: пойти против Девы – главная опасность, не стоит отрываться от реальности, рекомендуется всему уделять пристальное внимание, чтобы избежать опасных решений и опрометчивых поступков;

отправляться в командировки и другие поездки – лучше отложить их на другой день;

разводить беспорядок в доме, делах, мыслях;

допускать физические нагрузки – к здоровью в новолуние стоит отнестись особенно бережно;

доверять малознакомым людям;

выяснять отношения, ссориться, ругаться, конфликтовать, сквернословить;

посещать места скопления людей.

Фаза новолуния – непростой период, поскольку эмоциональный фон в это время не стабилен. Однако продлится она не более суток, и 18 сентября наступит растущая луна – более благоприятное время, в которое можно продолжить реализацию своих планов.

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