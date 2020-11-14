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Новолуние 15 ноября 2020: что необходимо сделать для счастья и успеха

2.7т
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В воскресенье, 15 ноября, в 07:07 (по киевскому времени) наступит новолуние. Вместе с ним приходит прекрасное время для планирования, по крайней мере на следующий месяц.

Первый лунный день – лучший для того, чтобы определиться с направлениями и приоритетами. В этот период мы словно создаем рисунок дальнейшей жизни, схему, которую в дальнейшем будем реализовывать и наполнять. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала прогнозист-таролог Ольга Соломка.

По ее словам, символ первого лунного дня – светильник, некий луч, выхватывающий из темноты какие-то очертания, и людям уже не так страшно продвигаться вперед, ведь они видят дорогу.

"Конечно, мы все время от времени записываем желания, ну хоть раз в год – это точно. Но можно этим заниматься ежемесячно, именно в период новолуния. И для этого существует несколько ритуалов, позволяющих, во-первых, научиться формулировать для себя задачи, желания, планы – называйте как хотите то, чего хотите достичь. А во-вторых, постоянно прокручивать их в голове, придавать им своей энергии", – отметила Ольга.

Прогнозист указала, что в канун, или за час до рождения новой Луны, стоит написать список с желаниями на ближайший месяц. Конечно, они должны быть реалистичными, и такими, что вполне могут воплотиться в жизнь за этот период. Впрочем, это могут быть просто планы, которые вы хотите осуществить.

"Лучше, чтобы это были разноплановые желания, касающиеся важнейших аспектов вашей жизни: здоровья, семьи, работы, денег, обучения, увлечений и тому подобного. С вполне конкретными запросами. Не "хочу много денег", а "нахожу дополнительную работу с зарплатой от и до" или "начинаю свой бизнес по плетению ковриков для кошек, который приносит мне столько-то", – добавила эксперт.

Далее есть два варианта: прячете этот список подальше в специальном месте и забываете, пока все не осуществится, или наоборот, начинаете ежедневно что-то делать для того, чтобы осуществить написанное.

"Конечно, самостоятельно отслеживать свои шаги и подгонять себя – очень сложно. Поэтому советую найти себе коллегу, партнера, с которым можно было бы взаимно делиться планами и отслеживать их выполнение, назначив самому себе награды за достижения и наказания за нарушения", – подытожила Ольга Соломка.

Ранее OBOZREVATEL публиковал прогноз для Украины на ноябрь. Эксперт указала на острую необходимость политикам собраться и работать сверхурочно.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы лунный календарь
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