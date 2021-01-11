Новолуние 13 января: чем опасно и что нельзя делать

Анна Паскевич Гороскоп 14:00, 11.01.2021

В среду, 13 января, в 07:00 по Киеву состоится первое в 2021 году новолуние. Пройдет оно в знаке Козерога.

Новолуние считается непростым периодом, когда многие могут жаловаться на слабость, недомогание или резкие перепады настроения. В чем особенность явления и как оно скажется на людях, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Чем особенно новолуние 13 января 2021 года

Новолуние 13 января будет проходить в знаке Козерог, что может вызвать особенную потребность в социуме. В то же время высок риск сомнений в собственных силах, обид и недоразумений, поэтому рекомендуется не ждать похвалы со стороны, а быть увереннее в себе.

Новолуние 13 января будет проходить в знаке Козерог
Pixabay

Что можно делать в новолуние 13 января

  • Загадывать желания и строить планы. При этом, как советует астролог Наталья Ларичева, рекомендуется ставить перед собой конкретные и реальные цели с четким планом и стратегией действий на месяц. Также можно составлять планы, связанные с личной жизнью и карьерой, землей, оформлением документов. Сатурн, покровитель знака Козерога, благоволит всем, кто честно работает над достижением своих замыслов.

  • Пересмотреть свои привычки.

  • Путешествовать, особенно по горной местности.

  • Преодолевать злость, жадность и другие негативные качества.

  • Устроить разгрузочный день или начать диету.

  • Заняться творчеством и самообразованием.

  • Принять ванну или контрастный душ: считается, что это поможет "смыть" с себя весь негатив.

Новолуние считается непростым периодом
Unsplash

Что нельзя делать в новолуние 13 января

  • Поддаваться унынию и грусти.

  • Принимать важные решения и начинать новые дела и проекты – это сделать лучше через пару дней после новолуния.

  • Ругаться, злиться, желать зла кому-либо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году в небе над Украиной можно будет наблюдать несколько затмений, суперлуний и ярких метеорных потоков.

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