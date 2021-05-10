Новолуние 11 мая откроет путь к достатку, гармонии, красоте и подарит вдохновение

11 мая в 22:00 по киевскому времени произойдет новолуние в знаке Тельца в соединении с "черной Луной".

Поэтому до следующего новолуния будут открыты новые возможности в финансовой сфере тем, кто не наживался за счет других. С 11 мая наступит время увеличения формы, объема, материализации, получится достичь расширения в материальном или финансовом отношении. Об этом на своей странице в Facebook рассказала астролог Марина Скади (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это хорошее время для того, чтобы поговорить с человеком, который сбился с пути, и помочь ему определить верный вектор развития. Особенно это касается людей, которые находятся в трудном, нестабильном материальном положении. Люди восприимчивы в ближайшие дни после новолуния, можно повлиять на становление личности", – отметила она.

Гармоничный аспект с Нептуном, планетой творчества, духовности, фантазии, даст возможность вывести на первый план духовные ценности. А это будет хорошая проработка "черной Луны" в Тельце, кармической негативной точки, энергетической воронки, которая опустошает, вытягивает потенциал человека, его ресурсы, здоровье. Те, кто предпримут реальные шаги в этом направлении, смогут перейти на новый, более качественный уровень.

"В ближайшие дни после новолуния 11 мая усилится психическая деятельность, воображение и проницательность, а это может подсказать оптимальный выход из любого трудного положения. Подходящие дни для перемен, различных изменений в жизни. Путешествие и смена места пребывания будут способствовать улучшению материальных интересов. Многие обретут вдохновение, усилятся творческие и артистические способности. Обратите внимание на свои сновидения. В ближайшие дни после новолуния 11 мая многие люди осознают необходимость духовного роста, испытывают сильные эмоции, происходит активизация деятельности подсознания. Хорошее время для решения имущественных и хозяйственных вопросов, но при условии реалистичности подхода к делам", – посоветовала Скади.

Во время новолуния в Тельце не стоит спешить. Это время накопления ресурсов, усиления самообладания и стойкости. Денежные вопросы особенно актуальны. Происходящее в ближайший лунный месяц будет иметь значение еще долгое время. Но чтобы не испортить благоприятный потенциал денежного новолуния не стоит предаваться мрачным мыслям, его нужно встретить в хорошем настроении и удача обязательно улыбнется. Также 11 мая – прекрасный день, чтобы объединиться с семьей, позвонить родителям, сходить в гости, решить сложные семейные вопросы и наладить взаимоотношения с родными.

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