Приближается новолуние 11 февраля 2021 года. Чем оно необычно?

1. Это первое новолуние, которое наступает после необычной констелляции планет: ранее Сатурн и Юпитер соединялись в знаке Водолея, а Марс и Уран в знаке Тельца. Точки соединения составляли по отношению друг к другу почти квадратуру (напряженный аспект).

Соединение Сатурна и Юпитера дает четкость, стабилизацию и возможность взять под контроль неконтролируемые силы природы и человеческого социума. Соединение Марса и Урана – совсем наоборот: активация неожиданных и неуправляемых сил, способных пошатнуть стабильность.

Квадратура вызвала напряженность между полюсом неожиданного пробуждения сил и полюсом контроля за ними. Это обозначает, что в социуме начнется противостояние диаметрально противоположных сил, и необходимо будет искать компромиссы между ними.

2. Это новолуние совпадает с датой восточного Нового года по лунному календарю, об обрядах на который я уже рассказывал.

3. Новолуние проходит в сочетании с "зеркальной" датой – палиндромом 12.02.2021. Число 12.02.2021 является завершением трансформационного нумерологического коридора между "зеркальными" датами, запущенном 02.02.2020. После "зеркальной" даты 12.02.2020 энергетическая обстановка в мире должна начать сильно меняться.

Эти три особенности наделяют новолуние особыми свойствами. Есть возможность запрограммировать события на несколько месяцев вперед.

Для этого выполните простейший обряд.

1. Зажгите 5 белых свечей (у древних 5 было числом Луны, Матери и женской энергии Абсолютного). 2. Накиньте на себя ткань темных тонов (черный, синий или фиолетовый – плащ, покрывало, ткань). Этим вы символизируете новую Луну (Луна, которая собирается родиться). 3. Четко увидьте внутренним взором всё то, что должно произойти (достаток, здоровье, успешную работу, путешествия… и т.д.). Отпустите увиденное во Вселенную. 4. Постарайтесь забыть загаданное. Получите удовольствие от музыки или тишины. 5. Снимите ткань и загасите свечи. Задуманное должно исполниться.

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