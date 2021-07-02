Приближается Купальская ночь с 6 на 7 июля. Эта ночь во многих ведических культурах называется "Свадьба Огня и Воды в Ночь пробуждения Времени".

Считается, что в эту ночь огонь приобретает мощную очищающую силу. Так же, как и вода. Стихии в эту ночь объединяют своё могущество, порождая волшебство. Кроме того, считается, что в эту ночь возрастает волна стихии время. А все желания, загаданные на подъеме временной волны, обречены на то, чтобы исполнится.

Обряды на Купальскую ночь

В ночь с 6 на 7 июля древние славяне проводили множество обрядов, чтобы сделать свою жизнь лучше. Их можно повторить и в современных условиях. Эти обряды позволят избавиться от препятствий, очиститься, получить силу огня и многое другое. Вот некоторые из них.

1. Из сухой травы плетут куколки, которые символизируют то, от чего вы хотите избавиться. Каждая куколка символизирует что-то одно. Например, "это мой страх", "это моя неуверенность", "это препятствия на моем пути". Затем их сжигают в купальском костре. Подробнее я уже рассказывал об этом раньше.

2. Становятся к югу от Купальского костра, смотрят через пламя в сторону севера и загадывают желания, а затем отдают просьбы во Вселенную. Больше об обрядах читайте здесь.

3. В Купальскую ночь прыгают через костер, чтобы очиститься.

4. Водят хоровод вокруг костра по часовой стрелке, чтобы получить огненную силу.

5. Зажигают круг из 12 свечей и созерцают его, чтобы сгармонизироваться со стихией времени.

6. Купаются в водоемах.

7. Плетут венки и просят дары богов пройти через венок из духовного мира в наш.

В Купальскую ночь пускают венки по воде.

8. Дарят подарки Матери-Воде: цветы, венки из цветов, свечи и фрукты опускают в воду.

9. Ищут волшебные растения, приносящие удачу: папоротник, аконит, нечуйвитер, разрыв-траву и другие. Также и просто собирают лекарственные травы.

О том, что нельзя делать в Купальскую ночь, читайте здесь.

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