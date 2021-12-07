Неудачи и разрыв отношений: декабрь может стать тяжелым испытанием для трех знаков зодиака
Наступил декабрь, и он может принести в жизнь некоторых представителей зодикального круга изменения, которых они не ждали. В любовных отношениях могут возникнуть трудности, которые так просто не решить.
Астрологи издания Еlitedaily выделили три знака зодиака, которых ожидают неудачи и разрыв отношений. Декабрь может стать тяжелым испытанием для них.
Телец
Представители этого знака могут понять, что в личной жизни все идет не так, как бы они хотели. Их партнер не соответствует идеалу, не проявляет должного внимания и заинтересованности. Может возникнуть желание разорвать отношения, но прежде всего нужно задуматься о компромиссе: стоит ли рушить то, что так долго строили?
Рак
У рожденных под этим знаком ожидаются большие драмы в отношениях. Конфликты побудят Раков наконец обсудить все назревшие вопросы и поставить точку в отношения или найти взаимопонимание и двигаться дальше. Главное - держать себя в руках и не позволять эмоциям управлять поступками.
Весы
Уроженцы этого знака могут стать в декабре более уязвимыми и чувствительными, чем обычно. В этот период сильно проявятся эмоциональные проблемы. Возникнет необходимость обсудить все с половинкой и решить все недопонимания. Если это не удастся - разрыва не избежать.
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