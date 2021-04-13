Нестабильность и нетипичность хозяина этого года Водолея сказывается даже на погоде! Уже и по тропическому Зодиаку начался знак Овна, и по сидерическому Зодиаку (восточная астрология) как раз сейчас, в середине апреля, тоже начинается Овен - знак, который в нашем полушарии связан с весной и новым циклом жизни.

Но настоящей весны и тепла всё нет и нет…

Планировать что-то в этом году совершенно невозможно. Как и предугадать, какие события могут ждать нас за поворотом: Водолей отличается непредсказуемостью и внезапностью.

А ещё в этом году может быть много разводов и расставаний. Те пары, у кого в отношениях уже давно есть проблемы, именно в этом году будут стремиться поставить точку в своей совместной жизни. Нестабильность в отношениях, желание выйти за рамки обыденной семейной жизни, почувствовать свободу от брачных уз – это тоже тенденции Водолея.

И негативный в этом году Уран (планета Водолея) никак не способствует гармоничному проявлению своего знака.

К сожалению, хороших качеств Водолея мы в этом году не увидим… Непредсказуемость, нетипичность, нежелание подчиняться правилам, протесты и самоуправство – таковы основные характеристики 2021 года.