Несколько знаков будут наслаждаться успехом: гороскоп на 2 июля

Пятница, 2 июля, для Овнов будет прибыльной, а для Раков наоборот – их могут поджидать финансовые трудности. Весам в этот день придется бороться за свободу, а Рыбы будут чувствовать себя победителями после достижения определенных высот.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на 2 июля.

Овен

Очень денежный день, когда вы можете убедиться в том, что финансы к вам могут приходить не только от вашей основной работы, но и от тех проектов, в которые вы раньше инвестировали, развивали и сейчас уже можете рассчитывать на прибыль.

Телец

Вы сегодня очень искренние и щедрые, делитесь с другими теплым словом, объятиями, добрыми советами, хорошим настроением, выгодными предложениями, деньгами, и всем тем, чем сами переполнены до отвала.

Близнецы

Сегодня продолжаете уверенно и целенаправленно работать на развитие собственного проекта. И у вас уже все для этого есть – идея, понимание, для чего это вам нужно, работоспособность и желание достичь цели. А если чего-то из этого нет, то поищите.

Рак

Могут возникнуть сложности с деньгами – их может внезапно не хватить на какие-то нужды и вам понадобится посторонняя финансовая помощь. Впрочем, вам есть к кому обратиться, поэтому можете легко решить все эти вопросы благодаря друзьям или семье.

Лев

Вы сегодня выступаете в роли неисправимых мечтателей, потому что какой-то знак, новости или информация способны зародить в вас надежду и вы начнете вокруг нее строить свои планы и представлять, как это будет происходить, когда все реализуется.

Дева

Ваш профессиональный рост уже видно невооруженным глазом – люди хвалят и восхищаются, вы поднимаетесь по карьерной лестнице все выше и выше, демонстрируя свой непревзойденный профессиональный уровень и собственный почерк.

Весы

Могут быть родственные споры, отстаивание своего мнения, а и иногда – и своих прав. Кто-то из близких пытаться сделать как лучше, но у вас будет такое ощущение, что вас к чему-то принуждают. Поэтому вы и будете бороться за свою свободу.

Скорпион

У вас уже начался отдых, или, по крайней мере, планирование этого замечательного периода. И здесь нужно очень серьезно подойти к этому вопросу, учитывая и собственные желания, и собственные возможности и интересы и желания ваших близких.

Стрелец

Невероятно активный день – вы успеваете и сделать всю запланированную работу, и обойти все инстанции, и покачать права, и немного поругаться, и все-таки добиться своего. И мозги у вас при этом работают очень активно, придумывая гениальные способы достижения целей.

Козерог

Отличное время для начала или продолжения отдыха, потому что разные активности вам сейчас противопоказаны. Поэтому остается валяться в тени в гамаке или в шезлонге на пляже и наслаждаться всеми прелестями этого лета.

Водолей

Возможны замечательные романтические предложения, то ли вы их получите, то ли вам что-то предложат. Словом, будьте наготове, если у вас поет сердце только от мысли о любимом человеке, и вы готовы на все ради любви.

Рыбы

Чувствуете сегодня себя победителем, потому что вы действительно достигли определенных высот, преодолели кучу препятствий и вышли на тот уровень, когда вы становитесь почти примером для подражания и кумиром для молодежи.

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