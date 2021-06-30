Нескольким знакам зодиака повезет во всех направлениях: гороскоп на июль

В июле 2021 года очень повезет нескольким знакам: Овны будут получать деньги, Тельцы будут счастливы во всех направлениях, а Львов ждет один сплошной праздник. Вместе с тем, Близнецам придется трудится практически без выходных, а Девы будут оставаться в тени.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на июль.

Овен

Происходит стремительное улучшение по многим вашим жизненным направлениям. Настроение поднимается, растет уверенность в себе и авторитет среди коллег и руководства, а еще увеличиваются доходы и вероятность карьерного роста.

Телец

Во всех смыслах это будет счастливый солнечный месяц, когда и деятельность будет ненапрягаемая, и семья – в полном порядке, и любовь этой вселенной на себе чувствуете – в виде любви от определенного человека, и от того, что все происходит наилучшим для вас образом.

Близнецы

Напряжения и работы вам хватит - придется целый месяц трудиться, причем, почти без выходных, потому что вы составили себе плотный график, нагрузив себя по полной программе, чтобы лишний раз не расслабляться.

Рак

Июль для вас будет в целом положительным, поскольку и дела продвигаются, и вопросы решаются, и деньги приходят, и вы чувствуете себя вполне бодрячком – способными на создание и воплощение интересных замыслов и проектов.

Лев

Это должно быть весело и задорно, июль для вас будет больше походить на один большой праздник середины лета, когда вы чаще встречаетесь с друзьями, что-то все время празднуете и вообще хорошо проводите время и днем, и ночью.

Дева

Хотя внешне ваша жизнь кажется вполне успешной, вам настолько надоело делать одно и то же, что даже лето не радует. Но на кардинальные изменения вы еще не готовы. Поэтому остаетесь в тени и разрабатываете план побега от повседневности.

Весы

Вы не очень перенапрягаетесь, жизнь похожа на четкий график с традиционным чередованием напряжения и отдыха, четко оговоренными датами встреч и привычными делами. Словом, все идет по плану и расчету.

Скорпион

У вас сейчас повышенный тонус, и от того увеличивается работоспособность, появляется желание жить и творить, вы можете легко загореться новой идеей и начать сразу ее воплощать, даже толком не подготовившись.

Стрелец

Это будет месяц надежд и ожиданий, которые манят вас, притягивают, обнадеживают, придают сил на то, чтобы как-то двигаться. Вы готовы поверить в невыполнимое, представить как все будет происходить и идти туда, куда вам указывает дорогу ваша путеводная звезда.

Козерог

Несмотря на летний период, вам сейчас приходится работать. Впрочем, это не будет слишком тяжелая работа, просто регулярные нагрузки. Зато вы можете насладиться, что у вас есть чем заниматься, да и деньги, какие-никакие, но платят.

Водолей

Месяц, полный хлопот, забот и даже противостоянием. Вам приходится отстаивать свои мысли, права, границы и спорить с теми, кто вдруг решит, что лучше знает, чего вам нужно.

Рыбы

Происходит большое ускорение, вы словно длительное время стояли на месте, а сейчас вас уже ничто не сдерживает и вы можете двигаться вперед, выступая по всему фронтам. И самое главное – не случай или обстоятельства, а именно вы управляете процессами.

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