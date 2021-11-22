Нехватка денег, споры и провокации: четыре знака зодиака столкнутся с проблемами 22-28 ноября
У Стрельцов на этой неделе может не хватить денег, а Львов будут провоцировать на неблагородные поступки. Весы могут чувствовать себя ограниченными, а Козероги быть нетерпимыми, что приведет к спорам.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 22-28 ноября. Детальнее читайте дальше.
Лев
Кто-то очень хитрый и коварный будет провоцировать вас на неблагородные поступки, подталкивает к выбору без выбора. Но поскольку у вас сейчас не очень много сил для сопротивления, то вам остается только самоустраниться от непростой ситуации.
Весы
Чувствуете себя немного связанными и обездвиженными, по крайней мере, не будете чувствовать себя свободными в полной мере, будто вашу свободу несколько ограничили и вы пока не видите другого выхода из ситуации как подчиниться.
Стрелец
Денег сейчас не будет хватать, и это может вас завести в состояние глубокой депрессии, ведь вы не знаете как выйти из этой ситуации, когда средств не хватает даже на предметы первой необходимости и вы берете на себя всю вину за это.
Козерог
Попробуйте быть немного снисходительными к чужим грехам и недостаткам, ведь ваша нетерпимость и нежелание понимать других может привести к достаточно существенным обострениям, спорам, ссорам и полному истощению.
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