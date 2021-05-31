Самые неблагоприятные дни в июне: что нельзя делать

Ежедневно на нас влияют фазы Луны. В некоторые периоды это воздействие – негативное. В июне таких дней будет 13.

В указанные ниже дни не планируйте начало поездок, важные покупки, встречи, заключения договоров и тому подобное. Об этом предупредила в Facebook ведический астролог, рунолог и таролог Ирина Гальская.

Неблагоприятные дни в июне 2021:

2 июня с 22:43; 3 июня до 23:52; 8 июня с 08:54 и весь день; 9 июня весь день; 10 июня до 13:52 – солнечное затмение произойдет в 13:53; 13 июня с 19:10; 14 июня до 20:04; 18 июня с 18:09; 19 июня до 16:15; 23 июня с 04:29 и весь день; 24 июня до 01:02; 27 июня с 13:24; 28 июня – до 11:46.

15 июня произойдет переход Солнца из знака Телец в знак Близнецы – это неблагоприятный день для любых начинаний. 22-23 июня Луна будет находится в знаке Скорпионе. Это эмоциональный период, возможна физическая слабость, нервозность. 24 июня – полнолуние, эмоционально нестабильный период.

Также с 27 мая будет убывающая луна по 10 июня, солнечное затмение – 10 июня. Растущая луна с 11 июня по 24 июня. Полнолуние – 24 июня, убывающая луна с 25 июня по 9 июля.

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